В Амстердамі сталася стрілянина: є загиблий та поранені

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення

В одному з центральних районів столиці Нідерландів Амстердамі сталася стрілянина. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL. «Інцидент зі стріляниною, кілька пострілів», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Fusillade signalée à #Amsterdam. Plusieurs