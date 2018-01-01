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    В Амстердамі сталася стрілянина: є загиблий та поранені

    За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення
    В одному з центральних районів столиці Нідерландів Амстердамі сталася стрілянина. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL. «Інцидент зі стріляниною, кілька пострілів», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Fusillade signalée à #Amsterdam. Plusieurs
    • Вчора, 23:41
    • Розсилка
    Поліція на місці стрілянини
    Поліція на місці стрілянини

    За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення

    В одному з центральних районів столиці Нідерландів Амстердамі сталася стрілянина. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL.

    «Інцидент зі стріляниною, кілька пострілів», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

    Газета Het Parool додає, що загиблий є молодим амстердамцем марокканського походження.

    Причини стрілянини наразі невідомі.

    Нагадаємо, у США загинули двоє учнів у старшій школі в сільській місцевості на заході штату Кентуккі. 15-річний нападник поранив ще 17 людей та згодом був заарештований.

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