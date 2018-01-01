В Амстердамі сталася стрілянина: є загиблий та поранені
- Вчора, 23:41
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Розсилка
Поліція на місці стрілянини
За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення
В одному з центральних районів столиці Нідерландів Амстердамі сталася стрілянина. Про це повідомляє телерадіокомпанія RTL.
«Інцидент зі стріляниною, кілька пострілів», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Fusillade signalée à #Amsterdam. Plusieurs blessés. La police et les secours sont sur place. pic.twitter.com/lGHFNv7kv6— deSperate (@TBMJ2_) 26 січня 2018 р.
Газета Het Parool додає, що загиблий є молодим амстердамцем марокканського походження.
Причини стрілянини наразі невідомі.
Нагадаємо, у США загинули двоє учнів у старшій школі в сільській місцевості на заході штату Кентуккі. 15-річний нападник поранив ще 17 людей та згодом був заарештований.