Британія скасовує імпортне мито на 89 товарів: деякі позиції дивують

Велика Британія скасовує імпортне мито на важливі товари, що може бути гарною новиною для багатьох

Міністерство у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що тимчасово припиняє обкладати імпортними митами 89 найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Захід буде діяти до 2027 року. Про це інформує «Главком» з посиланням на Manchester Evening News

Серед цих товарів паста, фруктові соки, спеції, садове приладдя, пластик та ряд будівельних матеріалів. Все це, за оцінками міністерства, зможе заощадити бізнесу та споживачам щонайменше 17 млн ​​фунтів стерлінгів на рік.

Економія для бізнесу на таких продуктах, як макарони, фруктові соки, кокосова олія та кедрові горіхи, як зазначає міністерство у своєму пресрелізі, може бути перенесена на споживачів якраз до літнього сезону, що означає зниження цін на продукти в супермаркетах, ресторанах та пабах.

Уряд каже, що цей крок – чергова демонстрація прихильності до вільної торгівлі та відповіді на потреби бізнесу. Серед товарів, на які будуть призупинені мита, – фанера та пластик. Це, кажуть в уряді, полегшить життя столярам по всій країні.

Але зниження тарифів торкнулось і інших цікавих продуктів. «Зазначається, що на такі продукти, як сироп агави, що часто використовується в коктейлях «Маргарита», та цибулини рослин, тарифи також будуть зняті. Це означає, що любителі готувати коктейлі та садівники-аматори зможуть насолоджуватися зниженням цін із настанням теплої погоди», – пише видання.

Нагадаємо, влада Великої Британії вирішила залучити військових до боротьби зі «сміттєвою кризою» в Бірмінгемі, де понад місяць триває страйк сміттярів.