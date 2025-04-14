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Масштабний страйк сміттярів змусив Британію викликати військових

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Масштабний страйк сміттярів змусив Британію викликати військових
Криза в Бірмінгемі призвела до накопичення 17 тис тонн сміття
фото із відкритих джерел

У британському місті Бірмінгемі, де живе близько 1,2 млн людей, оголошено режим надзвичайної ситуації через купи неприбраного сміття

Влада Великої Британії вирішила залучити військових до боротьби зі «сміттєвою кризою» в Бірмінгемі, де понад місяць триває страйк сміттярів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Daily Telegraph.

За даними видання, звернутися за допомогою до збройних сил вирішила заступниця прем'єр-міністра Анджела Рейнер.

Військові, як підкреслюється, не займатимуться безпосередньо вивезенням сміття, якого на вулицях Бірмінгема зібралося близько 17 тис. тонн. Передбачається, що «невелика кількість військовослужбовців з досвідом оперативного планування надасть логістичну підтримку для подолання кризи», пише The Telegraph, додаючи, що військові працюватимуть з офісу.

За даними джерел видання, у разі погіршення ситуації кількість залучених до боротьби зі «сміттєвою кризою» військових може бути збільшена. Страйк сміттярів у Бірмінгемі триває з 11 березня.

Сміттярі, пише ВВС News, вирішили влаштувати акцію протесту через суперечку з владою міста про оплату їхньої праці. Зокрема, влада вирішила відмовитися від оплати фахівців зі збору та переробки сміття, що, як зазначають профспілки, призведе до втрати доходу 170 співробітниками. Крім того, профспілки вважають, що влада таким чином готує ґрунт для скорочення зарплат іншим співробітникам. Міська рада, у свою чергу, зазначає, що посада спеціаліста зі збору та переробки сміття не є галузевим стандартом і її немає в інших населених пунктах.

З 31 березня в Бірмінгемі, де живе близько 1,2 мільйони людей, оголошено режим надзвичайної ситуації через сміття, що скупчилося на вулицях.

Теги: сміття влада Велика Британія страйк втрати

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