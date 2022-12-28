Financial Times: У наступному році в єврозоні зросте безробіття і впадуть ціни на житло

Експерти вважають, що Європа пережила найгіршу з енергетичних криз

У 2023 році для економіки єврозони характерними будуть висока інфляція і потенційна нестача енергії, що може зумовити скорочення виробництва і погіршення ситуації на ринку праці. Про це з посиланням на експертів пише Financial Times.

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Майже 90% із 37 економістів, опитаних FT, вважають, що єврозона вже перебуває в рецесії, а ВВП загалом скорочуватиметься протягом усього наступного року.

У той же час більшість економістів заявили, що Європа, можливо, пережила найгіршу зі своїх енергетичних криз, спричинених нападом Росії на Україну.

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«Мʼяка осінь дозволила заповнити потужності газосховищ майже на повну. Однак багато хто побоюється, що перспектива нормування енергії може повернутися наступного року, особливо якщо ця зима буде надзвичайно холодною, що призведе до виснаження запасів, або якщо потоки газу з Росії ще більше скоротяться у 2023 році», – йдеться в огляді.

Видання вважає, що європейським країнам дійсно вдалося знизити свою залежність від імпорту російського газу, звернувшись до Норвегії, США та Близького Сходу, а також переключившись на альтернативні джерела енергії.

Крім того, спад економіки у поєднанні зі значно вищою вартістю іпотечних кредитів в Європі спричинить радикальні зміни на ринку житла. У середньому, за прогнозами економістів, ціни на житло в єврозоні 2023 року впадуть на 4,7%.

При цьому, інфляція в єврозоні залишатиметься вищою за цільовий рівень ЄЦБ у 2% щонайменше два роки. У середньому фахівці передбачають, що ціни зростуть трохи більше ніж на 6% у 2023 році та майже на 2,7% – у 2024-му.

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Крім того, наступного року зростання заробітної плати становитиме 4,4%, що нижче за прогноз ЄЦБ на рівні 5,2%. У середньому, за прогнозами економістів, безробіття зросте в єврозоні з рекордно низького рівня 6,5% у жовтні цьогоріч до 7,1% наприкінці наступного року.

До слова, із початку повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об'єктів нерухомості. Це в 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893).

Тим часом Мінекономіки назвав реальну кількість безробітних в Україні – на одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих кандидатів.