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Названо реальну кількість безробітних в Україні – дані Мінекономіки

Юрій Лящук
glavcom.ua
Названо реальну кількість безробітних в Україні – дані Мінекономіки
У Державній службі зайнятості є 27 тис. вакансій
фото ілюстративне

На одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних

Фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб, тоді як у Державній службі зайнятості зареєстровано лише 215 тис. безробітних. Таку заяву зробили в Міністерстві економіки, пише УНІАН.

Як повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна під час інформаційного телемарафону, зараз у Державній службі зайнятості є 27 тис. вакансій (торік на цю дату їх було 61 тис.), тобто на одне робоче місце претендують вісім офіційно зареєстрованих безробітних.

«Якщо говорити про фактичне безробіття, то на кінець 2022 року ми маємо 2,6 млн безробітних, а 2023 року ми прогнозуємо трохи більше 2,8 млн безробітних осіб», – сказала вона.

Нагадаємо, найбільшу кількість безробітних залучили у Сумській – 664 особи та Київській області – 509 осіб. На Полтавщині залучено 313 осіб, у Донецькій області – 262, Чернігівській – 209, Рівненській – 67 осіб.

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Теги: безробіття Мінекономіки Україна статистика

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