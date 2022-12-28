Як змінився ринок нерухомості після війни: підрахунки Фонду держмайна

Українці значно менше купували нерухомість

Із початку повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. За період з 24 лютого до 12 грудня українці продали 52 605 різноманітних об'єктів нерухомості. Це в 4,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року (242 893). Про це повідомили у Фонді державного майна.



Левову частку в продажах займають об'єкти житлової нерухомості. З 24 лютого до 12 грудня покупці придбали 47 023 квартир і житлових будинків.



До того ж, у порівнянні з минулим роком, суттєво впали продажі промислової нерухомості і гаражів – у 4,3 раза до 4622 об'єктів, торговельної нерухомості – у 5,2 раза до 502 об’єктів та адміністративної нерухомості – у 7,9 раза до 458 об'єктів.



«Ми рецензуємо ці звіти, щоб не допустити заниження вартості активів і, як наслідок, зменшення податків. У 2022 році завдяки такому моніторингу Фонду держмайна вдалося не допустити скорочення надходжень до бюджету на приблизно 1,5 млрд грн», – розповіла Заступник Голови Фонду держмайна Юлія Бєлова.

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Звідки у Фонду держмайна показники ринку нерухомості? Фонд – регулятор ринку оціночної діяльності в Україні, який нерозривно пов’язаний з ринком нерухомості. Тож фонд веде Єдину базу звітів про оцінку, на підставі яких в подальшому продавці нерухомості сплачують податки.

*У підрахунки включені лише продажі фізичними особами.

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Нагадаємо, ризики для забудовників та інвесторів зараз чи не найбільші за останні 15 років. Собівартість квадратного метра нового житла зросла в середньому на 25-30% в іноземній валюті. У наступному році будівництво житла прямо та опосередковано залежатиме від обставин війни, безпеки життя громадян, динаміки звільнення України від загарбників та економічної ситуації в країні – первинний ринок нерухомості у 2023 році: основні тенденції.

Раніше повідомлялося, що чекає на ринок до кінця 2022 року. В Україні скоротився попит не лише на нове житло, а й на вторинну нерухомість. Ближче до нового року ціни на вторинне житло в Україні впадуть ще на 15%, прогнозують аналітики.

До слова, нерухомість буде оподатковуватися по-новому. Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до Податкового Кодексу. Нововведення має на меті полегшити доступ українців до нового житла.