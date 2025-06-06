Євросоюз припинив безмитне ввезення українських товарів

Євросоюз більше не має пільгового режиму для продукції з України

ЄС відтепер застосовуватиме до української продукції стандартні тарифи

ЄС припиняє дію рішення щодо повної лібералізації торгівлі з Україною, повідомляє офіційний журнал Євросоюзу. Про це пише «Главком».

Таким чином, від 6 червня знову почали діяти квоти, які дозволяють ввозити безмитно або за пільговими тарифами строго обмежені обсяги товарів. Після вичерпання цих квот ЄС застосовуватиме до української продукції стандартні тарифи.

Представник Єврокомісії повідомив журналістам у Брюсселі про рішення не продовжувати безмитний імпорт та затвердження заходів перехідного періоду. Це означає, що до кінця 2025 року для Києва діятимуть тарифні квоти, розраховані на весь рік.

Вільне безмитне ввезення до країн Євросоюзу товарів з України розпочалося 2022 року. Проте через безконтрольне постачання сільгосппродукції та проблеми зі збутом у європейських фермерів у 2024 році Єврокомісія встановила квоти для семи найбільш чутливих товарів: яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду. На це рішення вплинули протести аграріїв, які блокували прикордонні пункти на кордоні з Україною.

За даними Єврокомісії, за час дії пільгового режиму Україна значно наростила постачання до країн ЄС. Зокрема, якщо у 2021-2022 роках вона експортувала туди 40 тис. тонн цукру, то у 2023-2024 роках цей показник збільшився до 500 тис. тонн.

До слова, Європейський Союз продовжить чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації стосовно подальших заходів. Як передає «Главком», про це заявили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.