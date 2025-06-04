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ЄС продовжить тимчасовий захист для українців: названо термін

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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ЄС продовжить тимчасовий захист для українців: названо термін
Директива ЄС про тимчасовий захист стала порятунком для понад 4 млн українців
фото: glavcom.ua

У період завершення дії захисту, Єврокомісія запропонує державам блоку рекомендації щодо подальших спільних дій стосовно цього

Європейський Союз продовжить чинність Директиви про тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року, а також запропонує країнам-членам рекомендації стосовно подальших заходів. Як передає «Главком», про це заявили єврокомісар з міграції Магнус Брюннер та віцепрем'єр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, передає «Європейська правда».

ЄС продовжить тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Потім його дія завершиться, але Єврокомісія запропонує державам блоку рекомендації щодо подальших спільних дій стосовно цього. 

«Оскільки Росія продовжує свої незаконні напади, а ситуація в Україні залишається нестабільною, Комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для осіб, які тікають від російської агресії проти України, ще на один рік – до 4 березня 2027 року», – розповіли виданню в Єврокомісії.

Європейські посадовці зазначили, що рекомендації будуть спрямовані на «задоволення потреб осіб, які проживають в ЄС, а також потреб України у відновленні країни, в тому числі шляхом підтримки безпечного, добровільного та гідного повернення та реінтеграції».

Після цього Рада ЄС має офіційно затвердити пропозицію щодо продовження тимчасового захисту на рік та пропозицію щодо ухвалення Рекомендацій Ради ЄС. Зокрема, зазначені рекомендації передбачають:

  • сприяння та полегшення переходу українців до інших правових статусів: ті, хто інтегрувався в приймаючі суспільства, вивчив мову, знайшов роботу або здобув освіту, повинні мати можливість перейти до національного або європейського правового статусу;
  • створення програм добровільного повернення в координації з українською владою, щоб забезпечити поступове повернення українців додому після закінчення тимчасового захисту;
  • роботу Центрів єдності в державах-членах ЄС;
  • координацію та обмін інформацією між державами-членами та Україною через Платформу солідарності, та Платформу реєстрації осіб, які потребують тимчасового захисту. 

Нагадаємо, уряд Латвії перерозподілив 984 200 євро, щоб Державне агентство зайнятості (NVA) могло забезпечити виплату одноразової допомоги на початок трудової діяльності або самозайнятості 1330 українським цивільним особам. Про це повідомляє Главком із посиланням на lsm.lv.

Як відомо, наразі у Чехії працюють 158,8 тис. українських біженців, що на 44,8 тис. більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі перевищує показник дворічної давності. Про це заявив у Празі міністр праці та соціального забезпечення Маріан Юречка, пише «Главком» із посиланням на kdu.cz. 

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Теги: Єврокомісія біженці переселенці

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