Лимони повертаються на полиці? Що вирішила Туреччина з експортом цитрусових

Туреччина скасувала заборону експорту лимонів

Турецька влада вирішила не вводити заборону на експорт лимонів, заявив міністр торгівлі країни Омер Болат у соцмережі Х після зустрічі з фермерами та експортерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецьке видання Dunya.

Заборона на експорт відкладена до 15 травня. «Тимчасове обмеження на експорт лимонів було знято, і надалі цінова динаміка на внутрішньому ринку суворо відстежуватиметься, а перевірки продовжаться», – написав Болат за підсумками зустрічі.

Туреччина посідає шосте місце у світі серед країн-експортерів лимонів. У 2024 році Туреччина експортувала 1,6 млн. т цитрусових на суму $1,046 млрд., повідомило агентство Anadolu. За його даними, найбільшим ринком збуту стала РФ, куди було поставлено цитрусових на $375 млн, за нею йдуть Ірак ($197 млн), Україна ($108 млн), Румунія ($49 млн) та Польща ($48 млн).

Болат додав, що уряд продовжить захищати та підтримувати турецьких фермерів, виробників та експортерів, підприємців та споживачів.

Станом на сьогодні за даними порталу «Мінфін» середні ціни на лимон становлять 101,97 грн за кілограм, тоді як минулого місяця становили 98 грн грн. Водночас середні внутрішні ціни за даними турецького порталу Cimri становлять 65 турецькі ліри (70,56 грн) за кілограм, тоді як середні ціни минулого місця становили 38 лір (41 грн).

Про те, що Туреччина вирішила зупинити постачання лимонів за кордон, стало відомо напередодні. Причиною цього стали заморозки у середземноморських провінціях Адана, Мерсін та Хатай, а також необхідність врегулювати внутрішній попит та підтримати динаміку цін, повідомляв турецький Мінторг. Рішення про зупинення експорту мало набути чинності вчора, 8 квітня.