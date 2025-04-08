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Туреччина зупиняє експорт лимонів: як це відобразиться на цінах в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Туреччина зупиняє експорт лимонів: як це відобразиться на цінах в Україні
Туреччина відіграє помітну роль як експортер цитрусових
фото із відкритих джерел

Потужного експортера лимонів Туреччину на світовому ринку замінять інші країни

Починаючи із 8 квітня Туреччина тимчасово призупинить експорт лимонів за кордон через різкі заморозки в районах їхнього зростання і необхідність врегулювати внутрішній попит. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Patronlar Dünyası.

Patronlar Dünyası, посилаючись на мінторг Туреччини, пише: у регіонах збирання лимонів, основними з яких є Адана, Мерсін та Хатай, в останні дні встановилася холодна погода. Через це пропозиція з боку сільськогосподарських підприємств знизилася, тоді як попит залишився на колишньому рівні. Для підтримки динаміки цін було ухвалено рішення призупинити експорт. Дата поновлення постачання ще не названа.

Туреччина посідає шосте місце у світі серед країн-експортерів лимонів. У 2024 році Туреччина експортувала 1,6 млн. т цитрусових на суму $1,046 млрд., повідомило агентство Anadolu. За його даними, найбільшим ринком збуту стала РФ, куди було поставлено цитрусових на $375 млн, за нею йдуть Ірак ($197 млн), Україна ($108 млн), Румунія ($49 млн) та Польща ($48 млн).

За словами експертів, з квітня, коли в Туреччині завершився виробничий сезон, великі поставки лимонів на світові ринки вже надходили з країн Південної півкулі. У короткостроковій перспективі нестачу лимонів з Туреччини зможуть покрити інші експортери, такі як Аргентина і ПАР.

Експерти переконані, що, зважаючи на рішення Туреччини, ціни на лимони у найближчі місяці зростуть, зокрема і в Україні. 

Станом на сьогодні за даними порталу «Мінфін» середні ціни на лимон становлять 100,23 грн за кілограм, тоді як минулого місяця становили 98 грн грн. Водночас середні внутрішні ціни за даними турецького порталу Cimri становлять 53 турецькі ліри (57,31 грн) за кілограм, тоді як середні ціни минулого місця становили 38 лір (41 грн).

Нагадаємо, на тлі падіння курсу ліри до нового історичного мінімуму Центробанк Туреччини провів інтервенцію на валютному ринку. За перші три дні протестів у країні через арешт мера Стамбула та головного суперника Ердогана на майбутніх виборах, валютні резерви регулятора скоротилися до $32,4 млрд. 

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Теги: Туреччина Мінфін експорт Україна лимон погода

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