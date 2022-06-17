Литва припинить транзит санкційних товарів залізницею до Росії

Під заборону транзиту через Литву потрапить від 40 до 50 % номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що Литовські залізниці повідомили Калінінградську залізницю про припинення транзиту санкційних товарів. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з суботи, 18 червня, Литва припинить пропуск транзиту з Калінінградської області та до Калінінградської області з інших регіонів Росії частини переліку товарів, які підпадають під обмежувальні заходи, введені Європейським союзом (ЄС).

Крім цього він підкреслив, що вартість логістики об'єктивно зросте і в разі потреби влада регіону звертатиметься до федерального центру з точки зору субсидування подібних перевезень.

Аліханов розповів, що, за оцінками влади регіону, під заборону транзиту через Литву потрапить від 40 до 50 відсотків номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії, зокрема будівельні матеріали, цемент та метали.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola остаточно зупиняє продажі в Росії.

Повідомлялося також, що у Росії виник дефіцит безпілотників. Ціни зросли втричі.