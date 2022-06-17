Якою буде Нова Україна?

Війна назавжди змінить українців та нашу державу

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Очень многие еще не поняли, что Украины, какой она была по состоянию на три часа ночи 24.02.22 уже больше никогда не будет.

Ни-ког-да.

Большинство из нас воюет за то, чтобы вернуться в 23 февраля. Чтобы все было по-старому, по доброму и находятся в психологическом ожидании, что возвращенные территории будет означать возвращение довоенного уклада жизни.

Т.е. воюем за заведомо невыполнимую цель.

В то время, как воевать нужно не за Старую Украину, а за Новую.

Это Новая Украина даже чисто материалистически имеет шансы сократиться территориально, и уж точно – потерять приличную часть граждан, которые не вернутся из европы/мира из-за постоянной военной опасности, сокращения экономики и личных перспектив.

Соответственно, от нас требуется глубокое осмысление новой реальности, контуров и назначения Новой Украины.

Уже абсолютно ясно, что требуется полная перестройка экономического уклада и системы национальной безопасности, как программа-минимум выживания. Это на уровне государства.

На личном уровне от тех, кто останется, понадобится смена жизненных стратегий и, что самое тяжелое и неприятное – смена образа жизни. Другие ориентиры и другие способы к ним идти.

А мы все действуем по-старому.

если смотреть с точки зрения четырех базовых проектов Украины (еврооптимистичного, националистического, советского и российского), то уже видно, что российский взял у нас кусок территории, советский, возможно, будет легитимизировать это взятие, националистический мечтает сделать из Украины Анти-Россию, а еврооптимистический пытается делать хорошую мину при плохой игре, старательно изображая, что пипеточная помощь Запада – это и есть высшая мудрость европы, которую только мы и могли ожидать.

Таким образом, советский и российский проекты принесли сюда кровь и мучения, националистический хочет впутать нас в сложные, контрзависимые (которые хуже зависимых) отношения с первыми двумя, а еврооптимисты просто откровенно врут, делая вид, что не замечают, что европа отнюдь не настроена радикально бороться здесь с советским и российским до полной победы над ними.

Военные действия могут закончиться относительно быстро (через год, например), мы можем даже вернуть всю нашу территорию, но окончательно мы победим только тогда, когда решим – какую Новую Украину мы строим и начнем ее воплощать.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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