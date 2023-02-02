Мільярди на«відбудову»: як росіяни заробляють на знищенні українських міст

Москва налагодила конвеєр на кривавих грошах: знищуємо – «будуємо» – крадемо

Росіяни намагаються якомога більше заробити, завдяки зруйнованим українським територіям. На «відбудову» тимчасово окупованих територій окупанти виділяють мільярди, проте кремлівські посадовці більшість коштів розкрадають. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Росія практично повністю знищила Маріуполь, Волноваху, Рубіжне, Попасну, Лиман і Сєвєродонецьк. Тепер до переліку найбільш зруйнованих міст України додався ще й Соледар.

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв, що Соледар «забудують багатоповерхівками – за прикладом Маріуполя». А Маріуполь росіяни «відновлюють» дуже специфічно.

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Займається цим «Військово-будівельна компанія» при міноборони РФ, якою керує заступник Шойгу Тимур Іванов. Про його п’ятиповерхівки у Маріуполі знімають багато пропагандистських відео. У той же час Іванов і його партнери вже заробили понад 17 млрд рублів – на «відбудові» окупованих територій.

Витрати на облаштування власної нерухомості сім’ї Іванова оплачують компанії, що отримали підряди на «відбудову» Маріуполя. Так Москва налагодила конвеєр на кривавих грошах: знищуємо – «будуємо» – крадемо.

До слова, у понівеченому Маріуполю, який знищили росіяни, й досі одні руїни. Те, що не встигли розбомбити російські ракети, руйнують російські «будівельники»: московські забудовники знищують вцілілі будинки Маріуполя.