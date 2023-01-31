Симоньян цинічно розповіла, як їй боляче дивитися на зруйновані рашистами українські міста

Кремлівська маріонетка Симоньян сподівається, що українські міста будуть ще кращі, аніж до війни

Пропагандистка пояснила, що хоч їй і шкода українські зруйновані міста, але «інакше не вийде»

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян мало не сміється, уявляючи українські міста, які з приходом рашистів стануть «ще краще». Про це вона розповіла у блозі свого чоловіка Тиграна Кеосаяна.

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Симоньян пояснює, чому окупанти не змогли взяти Україну так швидко, як частину Грузії. «На Україні ми все-таки більше залишили нашого радянського минулого, хорошого нашого радянського минулого: наших заводів, нашого озброєння, наших людей, наших територій, наших міст. Потужніша Україна, ніж Грузія, завдяки нам. Ну що робити… Тепер доводиться ось так», – фантазує Симоньян.

Вона сподівається, що окупанти миттєво відбудують українські міста, але відверто говорить, що перед цим їх треба зруйнувати.

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«Мені боляче дивитися на ці в руїни перетворені міста, боляче… Але інакше не вийде, ми будемо лише сподіватися, що дуже скоро ми побачимо, як ми побачили Кримський міст, побудований миттєво буквально. Ми побачимо нові міста, які будуть ще краще», – із посмішкою заявила російська пропагандистка.

До слова, запроданка Кремля не згадала про понівечений Маріуполь, який знищили росіяни, проте на місті й досі одні руїни. Те, що не встигли розбомбити російські ракети, руйнують російські «будівельники»: московські забудовники знищують вцілілі будинки Маріуполя.

Нагадаємо, що напередодні Симоньян відкрила таємницю, чому не змогла вирости нормальною.