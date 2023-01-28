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Окупанти продовжують нищити Маріуполь

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Окупанти продовжують нищити Маріуполь
фото з відкритих джерел

Те, що не встигли розбомбити російські ракети, руйнують російські «будівельники»

 

Під виглядом програми «відновлення» житлового фонду Маріуполя російська влада руйнує в місті ті будинки, які ще можна було відремонтувати. Через демонтаж нібито непридатних для подальшої експлуатації будівель вже знищено понад 100 тисяч квартир, повідомив в ефірі телеканалу «FreeДом» радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Останній міський тренд — приїжджають забудовники з Москви, які вже там отримали погодження на будівництво коштом федерального бюджету, і за хабарі місцевим царькам, місцевим колаборантам заносять списки будинків, які підлягають знесенню. Абсолютно цілі будинки, незначно пошкоджені, які можна було б відремонтувати... І вже, на жаль, узялися до демонтажу таких будівель, залишаючи людей на вулиці», — розповів він.

Петро Андрющенко наголошує на тому, що російська пропаганда активно тиражує новини про нібито відновлення житлового фонду міста. «Сьогодні ми можемо говорити, що шляхом демонтажу знищено понад 100 тисяч квартир. Насправді ці цифри говорять більше ніж будь-що про те, що відбувається в Маріуполі — все-таки відновлення, будівництво російське чи остаточне знищення міста таким, яким воно було», — констатує радник Маріупольського міського голови.

За його словами, нові будинки, які зводять окупанти, доволі неякісні. За весь цей час маріупольцям вручили 535 ключів від квартир. Втім, заїхати в нову оселю люди можуть заїхати не раніше, ніж за 2-3 місяці.

«Якщо говорити про якість будівництва, то складно назвати його навіть економваріант», — повідомив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що напереодні соцмережі вразила світлина понівеченої  багатоповерхівки в Маріуполі. Російські окупанти до невпізнанності змінюють обличчя міста, зокрема, його центральну частину.

Теги: Маріуполь окупація будівництво

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