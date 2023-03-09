Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ

80% банківської системи агресора опинилося під західними санкціями

Один з найбільших банків Німеччини Commerzbank перестав обслуговувати платежі в Росію. Зокрема банк більше не здійснює транзакції на адресу російських банків. Про це повідомляє Bank Handlowy w Warszawie (BHW), який належить Citigroup.

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«Інформуємо вас про те, що, слідуючи своєму внутрішньому рішенню Commerzbank AG повідомив нас, що цей банк припинив проводити розрахунки за іноземними платежами в Росію (за винятком таких в «Комерцбанк (Євразія)». Таким чином, Citi Handlowy більше не здійснює розрахунки за платіжними дорученнями в російські банки, крім таких в «Комерцбанк (Євразія)», у якого Commerzbank AG є банком-кореспондентом», – йдеться у повідомлені BHW.

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну 80% банківської системи агресора опинилося під західними санкціями.

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Як раніше повідомлялося, російські банки, які потрапили під новий пакет санкцій США та Великобританії, масово відмикають від міжнародної платіжної системи UnionPay за кордоном.