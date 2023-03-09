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Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Найбільший банк Німеччини перестав обслуговувати платежі в РФ
Росія втратила обслуговування ще одного великого європейського банку
фото: Reuters

80% банківської системи агресора опинилося під західними санкціями

Один з найбільших банків Німеччини Commerzbank перестав обслуговувати платежі в Росію. Зокрема банк більше не здійснює транзакції на адресу російських банків. Про це повідомляє  Bank Handlowy w Warszawie (BHW), який належить Citigroup.

«Інформуємо вас про те, що, слідуючи своєму внутрішньому рішенню Commerzbank AG повідомив нас, що цей банк припинив проводити розрахунки за іноземними платежами в Росію (за винятком таких в «Комерцбанк (Євразія)». Таким чином, Citi Handlowy більше не здійснює розрахунки за платіжними дорученнями в російські банки, крім таких в «Комерцбанк (Євразія)», у якого Commerzbank AG є банком-кореспондентом», – йдеться у повідомлені BHW.

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну 80% банківської системи агресора опинилося під західними санкціями.

Як раніше повідомлялося, російські банки, які потрапили під новий пакет санкцій США та Великобританії, масово відмикають від міжнародної платіжної системи UnionPay за кордоном.

Теги: банк Німеччина

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