Тепер тільки готівкою: підсанкційні банки РФ відмикають від системи UnionPay

Росіян готують, до того, що вони зможуть розраховуватись за кордоном лише готівкою

Банки країни-агресора уже попередили своїх клієнтів, що із розрахунками за кордоном будуть великі проблеми

Російські банки, які потрапили під новий пакет санкцій США та Великобританії, масово відмикають від міжнародної платіжної системи UnionPay за кордоном. Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У зв'язку з включенням Банку «Примор'я» до американського списку санкцій операції по картах UnionPay за кордоном можуть бути заблоковані. Якщо ви перебуваєте за кордоном або збираєтеся за кордон, рекомендуємо вам зняти готівку найближчим часом», – повідомляє один і підсанкційних банків, обмеження щодо якого почнуть діяти з 25 травня 2023 року у своєму Telegram-каналі. Аналогічні попередження про відключення UnionPay за кордоном опублікували банки «Зеніт», «Уралсіб», МТС-банк. Зазначається, що карти працюватимуть як і раніше тільки на території Росії.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нового пакету санкцій РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Йдеться, зокрема, про такі банки та фінустанови: