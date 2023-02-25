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Тепер тільки готівкою: підсанкційні банки РФ відмикають від системи UnionPay

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Тепер тільки готівкою: підсанкційні банки РФ відмикають від системи UnionPay
Росіян готують, до того, що вони зможуть розраховуватись за кордоном лише готівкою
https://www.vedomosti.ru/

Банки країни-агресора уже попередили своїх клієнтів, що із розрахунками за кордоном будуть  великі проблеми

Російські банки, які потрапили під новий пакет санкцій США та Великобританії, масово відмикають від міжнародної платіжної системи UnionPay за кордоном. Про це пишуть російські ЗМІ.

«У зв'язку з включенням Банку «Примор'я» до американського списку санкцій операції по картах UnionPay за кордоном можуть бути заблоковані. Якщо ви перебуваєте за кордоном або збираєтеся за кордон, рекомендуємо вам зняти готівку найближчим часом», –  повідомляє один і підсанкційних банків, обмеження щодо якого почнуть діяти з 25 травня 2023 року у своєму Telegram-каналі. Аналогічні попередження про  відключення UnionPay за кордоном опублікували банки «Зеніт», «Уралсіб», МТС-банк. Зазначається, що карти працюватимуть як і раніше тільки на території Росії.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів  оголосив про запровадження нового пакету санкцій РФ, який охоплює металургійну, гірничодобувну галузі, а також десятки фізичних осіб та організацій.

Йдеться, зокрема, про такі банки та фінустанови:

  • Московський Кредитний Банк, який входить до десятки найбільших банків Росії за розміром активів і вже виключено міжнародною платіжною системою SWIFT (раніше OFAC помістило цей банк до списку осіб, які підпадають під секторальні санкції, а тепер він також підлягає санкціям повного блокування);
  • Металургійний Інвестиційний Банк (Металлінвестбанк), який використовував альтернативні платіжні шляхи для полегшення отримання платежів за російський експорт;
  • банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зеніт» та МТС Банк, які також потрапили під санкції Великобританії 24 лютого, при цьому МТС банк має юрособу не тільки в Росії, а й в ОАЕ.
  • Уральський банк реконструкції та розвитку (УБРР), який також знаходиться під санкціями Канади та Великобританії.
  • Ланта Банк, банк «Примор’я», СДМ-Банк та новосибірський соціальний комерційний банк «Лівобережний»;
  • фінансові організації «Зеніт Фінанс», «Зеніт Лізинг» та «Зеніт Факторинг МСП», пов'язані з банком «Зеніт».

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Теги: росія санкції банк експорт фінанси Telegram кордон 24 лютого

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