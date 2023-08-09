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Рубль увійшов до трійки найслабших валют світу

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Рубль увійшов до трійки найслабших валют світу
Російська валюта
фото з відкритих джерел

Рубль став поряд з турецькою лірою та аргентинським песо

Російський рубль від початку року подешевшав відносно долара на 23% і, як наслідок, увійшов у топ-3 найслабших валют ринків, що розвиваються. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зараз на московській біржі долар торгується по 97 рублів 77 копійок, а євро – по 107 рублів 31 копійці. Це максимум із 24–25 березня 2022 року.

Таким чином, з початку 2023 року рубль став слабшим на 23% – що робить його однією з трьох найслабших валют ринків, що розвиваються, поряд з турецькою лірою та аргентинським песо.

Одна з причин падіння – значний відтік валюти та погіршення умов зовнішньої торгівлі через санкції, введені проти Росії після вторгнення в Україну.

Незабаром після нападу Росії на Україну в лютому 2022 року курс долара на мосбіржі сягав 120 рублів (а в обмінниках коштував ще більше). Потім почалося зміцнення, що тривало до 29 червня, коли валюти не лише пройшли довоєнний рівень, а й досягли цін 2014 року: 50 рублів за долар та 52,7 рубля за євро.

Причиною такого рекордного зміцнення рубля стали жорсткі обмеження. Так, експортерів зобов'язували продавати значну частину валютної виручки за обмежений термін, а продавати валюту громадянам, навпаки, перестали.

До середини 2022 року обмеження поступово зняли і курс знову почав зростати. Проте останнім часом безперервне падіння російської валюти продовжується вже з кінця травня 2023 року.

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Теги: гроші росія

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