Російський рубль удруге впав до історичного мінімуму

Максимальну ціну було зафіксовано о 17:18 за московським часом, коли котирування досягли 94,06 рубля

У Російській Федерації вдруге за півтора року стався обвал рубля

Курс долара на торгах на Московській біржі у середу, 2 серпня, перевищив 94 рублі вперше з 28 березня 2022 року. Про це свідчать біржові дані.

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Максимальну ціну було зафіксовано о 17:18 за московським часом, коли котирування досягли 94,06 рубля. Зокрема, раніше долар торгувався близько позначки 93,97 рубля, подорожчавши на 1,67 рубля (плюс 1,81% до ціни закриття попереднього торгового дня).

Продовжує зростати і курс європейської валюти, який раніше подолав планку 102 рублі. Євро торгується близько позначки 102,97 (плюс 1,46% за день).

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Зазначимо, глава Мінфіну Росії Антон Силуанов раніше назвав головну причину різкого послаблення національної валюти зміну торговельного балансу країни. За його словами, курс рубля залежить від притоків та відтоків валюти в країну і з неї. При цьому імпорт у Росію зараз ніби відновився, а експорт насамперед нафтогазовий, навпаки, скоротився в грошах. Серед інших причин змін курсу міністр відзначив «сезон відпусток та відхід іноземних компаній з Росії». На його думку, обидві ці обставини суттєво підвищують попит на валюту всередині країни.

Нагадаємо, 29 червня російський рубль стрімко дешевшав, оновлюючи мінімуми з перших тижнів вторгнення в Україну.

Крім того, на тлі військового заколоту у Росії громадяни країни-агресора почали ажіотажно закуповувати американську валюту.

Раніше стало відомо, що австрійський Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня, а найбільший італійський банк Intesa Sanpaolo ухвалив рішення закрити своє представництво в столиці РФ.

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До слова, російські морські перевезення нафти за чотири тижні до 30 липня впали до мінімуму з початку січня.