У Франції виробники вимагають обмежити імпорт української кукурудзи

За останні два роки Україна наростила імпорт кукурудзи до Європейського Союзу

Європейська асоціація виробників кукурудзи CEPM планує вжити заходів, аби обмежити імпорт української кукурудзи, яке, за словами радника з економічних питань Артура Боя, істотно дестабілізує ринок. Про це повідомляє «Reuters».

Це відбувається на фоні різких змін у торгівлі насінням. Згідно з даними органу Semae, профіцит торгівлі насінням з Україною скоротився з рекордних 100 млн євро у 2020-2021 роках до 41 млн євро у 2022-2023-му.

При цьому українська влада зазначає, що прагне задовольнити переважно внутрішній попит на насіння. Попри це, країна залишається залежною від імпорту для вирощування олійних культур, з імпортом, що склав $346,5 млн у січні-вересні 2023 року.

Міністр сільського господарства Віталій Коваль підкреслив потенціал України для імпортозаміщення. Міжнародні компанії, такі як Corteva, Maisadour та Bayer, створили мережу ферм та потужностей з переробки насіння в Україні ще до війни, проте повномасштабне вторгнення РФ до України призвело до скорочення внутрішнього попиту на насіння та зменшення площ посівів кукурудзи на чверть.

Крім того, компанії Bayer та KWS інвестували десятки мільйонів євро в розширення переробних потужностей в Україні. Оператор ферми HarvEast оголосив про збільшення площ під насіннєве виробництво на 20% цього року з планами на аналогічне збільшення наступного року. Українські ферми мають перевагу завдяки нижчим витратам на робочу силу та більшим площам, що робить інвестиції у спеціалізовану техніку більш доцільними.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України у жовтні скоротилися 6%, тобто на $2,3 млрд. Станом на 1 листопада, за попередніми даними, становлять $36,6 млрд. Скорочення резервів у жовтні зумовлене валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.