Міжнародні резерви України у жовтні скоротилися на 6%
Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада, за попередніми даними, становлять $36,6 млрд. У жовтні вони знизилися на $2,3 млрд, або на 6%. Про це повідомляє Національний банк.
Як зазначає пресслужба НБУ, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку. Скорочення резервів у жовтні зумовлене валютними інтервенціями Нацбанку для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.
Чистий продаж валюти НБУ у жовтні становив $3,4 млн.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $943,4 млн, з яких:
- $710 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП; $186 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $21,6 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;
- $11,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $14,2 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $87,9 млн.
Водночас минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $1,99 млрд. З цієї суми:
- $1,1 млрд – від Міжнародного валютного фонду;
- $569,1 млн – від розміщення валютних ОВДП;
- $289,5 млн – від уряду Канади;
- $21,6 млн – грантові кошти від уряду Сербії.
У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $143,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,6 місяця майбутнього імпорту.
За прогнозом Національного банку, рівень міжнародних резервів за підсумками грудня 2024 року сягне $43,6 млрд, враховуючи запевнення щодо фінансування, надані партнерами.
Нагадаємо, Міжнародні резерви Національного банку станом на 1 жовтня 2024 року становили $38,9 млрд. У вересні вони знизилися на 8,1%.
До слова, Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Рішення залишити облікову ставку без змін у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%.
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