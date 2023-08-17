Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною й Північною Македонією

Ця постанова дозволить повністю реалізувати оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні

Уряд України прийняв рішення про запуск оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, яка була затверджена у жовтні 2022 року. Про це повідомляє Міністерство економіки.

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За словами торгового представника України, Тараса Качки, ця постанова дозволить повністю реалізувати оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.

Також ця постанова відкриє можливість змінити механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів та імпорту товарів з Північної Македонії без отримання спеціальної ліцензії в межах встановленої тарифної квоти.

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Розподіл тарифних квот буде здійснюватися митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується", відповідно до зазначеної Угоди про вільну торгівлю між обома країнами.

Торгове угруповання «Пан-Євро-Мед» приєднання Північної Македонії до якої відбулося внаслідок даної угоди, регулює правила походження товарів та створює сертифікат EUR.1, що підтверджує статус товару з преференційним походженням. Це є значущим кроком для України у контексті даної угоди.

Ця угода відкриє додаткові можливості для українських аграріїв, надаючи їм більший доступ до європейських ринків. Тепер вони зможуть використовувати компоненти, виготовлені в Північній Македонії, для виробництва товарів, які будуть експортуватися до ЄС.

До слова, Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7.



