Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною й Північною Македонією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною й Північною Македонією
Україна та Північна Македонія запустили зону вільної торгівлі
фото з відкритих джерел

Ця постанова дозволить повністю реалізувати оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні

Уряд України прийняв рішення про запуск оновленої угоди про вільну торгівлю з Північною Македонією, яка була затверджена у жовтні 2022 року. Про це повідомляє Міністерство економіки.

За словами торгового представника України, Тараса Качки, ця постанова дозволить повністю реалізувати оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Північною Македонією, яка була ратифікована навесні.

Також ця постанова відкриє можливість змінити механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів та імпорту товарів з Північної Македонії без отримання спеціальної ліцензії в межах встановленої тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот буде здійснюватися митними органами за принципом "перший прийшов – перший обслуговується", відповідно до зазначеної Угоди про вільну торгівлю між обома країнами.

Торгове угруповання «Пан-Євро-Мед» приєднання Північної Македонії до якої відбулося внаслідок даної угоди, регулює правила походження товарів та створює сертифікат EUR.1, що підтверджує статус товару з преференційним походженням. Це є значущим кроком для України у контексті даної угоди.

Ця угода відкриє додаткові можливості для українських аграріїв, надаючи їм більший доступ до європейських ринків. Тепер вони зможуть використовувати компоненти, виготовлені в Північній Македонії, для виробництва товарів, які будуть експортуватися до ЄС.

До слова, Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7. 
 
 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною й Північною Македонією
Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною й Північною Македонією
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР
Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль
Bloomberg з’ясував, як Кремль збирається рятувати рубль

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
27K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
11K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
8666
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8552
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
15 серпня, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
15 серпня, 05:31

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту