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Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ще одна країна приєдналася до гарантій безпеки для України
фото з відкритих джерел

Загалом вже приєдналися 15 країн до декларації G7

Північна Македонія підтримала гарантії безпеки для України. Вона стала п'ятнадцятою країною, яка приєдналася до декларації G7. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки гарантій безпеки для України», - йдеться у повідомленні.

За словами президента, загалом вже приєдналися 15 країн. «Дякую прем'єр-міністру Дімітару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Україна розраховує, що країни Заходу нададуть нашій країні гарантії безпеки. Вони потрібні для того, щоб уникнути повторного нападу Росії у період після завершення війни і до того, як Україна стане членом НАТО.

Як повідомлялося, Україна провела перші консультації з урядом Великої Британії щодо гарантій безпеки для України.

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Теги: Володимир Зеленський Україна Північна Македонія

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