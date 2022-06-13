Уперше за 18 місяців Bitcoin впав до рекордно низьких показників

Bitcoin торгується на найнижчому рівні за останні 18 місяців

Експерти пояснюють падіння криптовалюти рекордними показниками інфляції

Головна криптовалюта світу Bitcoin торгується на найнижчому рівні за останні 18 місяців – $25 тис. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжувало відбиватись на ризикових активах.

Також, окрім Bitcoin, в ціні впали й інші популярні криптовалюти.

Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.

Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями Федеральної резервної системи США підняти ставку.

Водночас, за інформацією Reuters, на ранок понеділка, 13 червня, Bitcoin впав до $24 888 – мінімуму за 18 місяців.

Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, впала до $1303. За даними Coindesk, станом на 11:15 за Києвом біткоїн торгується по $24 746, Ethereum – $1 267.

Нагадаємо, у квітні Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.



