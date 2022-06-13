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    Економіка

    Уперше за 18 місяців Bitcoin впав до рекордно низьких показників

    Bitcoin&nbsp;торгується на найнижчому рівні за останні 18 місяців - Уперше за 18 місяців Bitcoin впав до рекордно низьких показників
    Bitcoin торгується на найнижчому рівні за останні 18 місяців
    Фото: Pixabay

    Експерти пояснюють падіння криптовалюти рекордними показниками інфляції

    Головна криптовалюта світу Bitcoin торгується на найнижчому рівні за останні 18 місяців $25 тис. Про це повідомляє Bloomberg.

    За інформацією видання, вплив даних про рекордне зростання інфляції в США продовжувало відбиватись на ризикових активах.

    Також, окрім Bitcoin, в ціні впали й інші популярні криптовалюти.

    Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.

    Експерти пояснюють таке падіння рекордними показниками інфляції та останніми рішеннями Федеральної резервної системи США підняти ставку.

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    Уперше за 18 місяців Bitcoin впав до рекордно низьких показників

    Водночас, за інформацією Reuters, на ранок понеділка, 13 червня, Bitcoin впав до $24 888 мінімуму за 18 місяців.

    Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, впала до $1303. За даними Coindesk, станом на 11:15 за Києвом біткоїн торгується по $24 746, Ethereum $1 267.

    Нагадаємо, у квітні Центральноафриканська Республіка зробила Bitcoin офіційним платіжним засобом. У країні вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни.

    Разом з тим з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.

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    Теги: США Біткоїн криптовалюта
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    Уперше за 18 місяців Bitcoin впав до рекордно низьких показників