Альтернативні «монети», які обирає світ і українські нардепи

Є декілька пояснень того, чому біткоїн протягом останнього постійно встановлює цінові рекорди. Для розуміння ситуації: якщо в лютому ціна «монети» вперше перевищила $50 тис., то вже у березні вона піднялась до $60 тис., а ринкова капіталізація найпопулярнішої криптовалюти світу перевершила трильйон доларів.

У першу чергу, подорожчання прийнято повʼязувати із наслідками пандемії: розвинуті країни викинули величезні суми на підтримку своїх громадян, що призвело до здешевлення всіх світових валют. На цьому тлі криптовалюта стала сприйматися не тільки як засіб платежу, але й інструмент для інвестування. Зразком такої поведінки став Ілон Маск, чия Tesla скупила криптовалюти на $1,5 млрд, ряд дрібніших інвесторів сприйняли це як сигнал до дій.

Крім того, розширилась і сфера застосування самого біткоїна. З ними почали працювати Visa (через платформу Crypto.com) та Mastercard. PayPal дозволив клієнтам із США використовувати криптовалюту для оплати. Одне тільки повідомлення PayPal про намір придбати сервіс для зберігання криптовалюти спричинило стрибок вартості біткоїна приблизно на 15%.

При цьому ніхто не береться однозначно спрогнозувати, що буде з біткоїном далі. Одні фахівці обіцяють зростання ціни криптовалюти до $400 тис., інші вважають вартість біткоїна роздутою штучно, через ряд сприятливих факторів, які й спровокували ажіотажний попит на нього. Звідси й виникає побоювання: слідом за стрімким зростанням може послідувати і не менш вражаючий обвал і панічний збут біткоїнів з відповідними наслідками для її власників.

Попит на криптовалюту серед українських політиків зростає ( Інфографіка: globegain.com)

Саме це побоювання спонукає потенційних інвесторів у криптовалюту диверсифікувати ризики, використовуючи альтернативні криптовалютні системи. Однак цей вибір теж не простий: різноманіття конкуруючих валют (альтернативних коїнів або альткоїнів) дуже велике і коливання їхньої вартості дуже погано піддається прогнозуванню. Занадто багато факторів впливають на курс тих чи інших криптовалют, і за жодною з них не стоїть впливова структура, на кшталт національного банку, який би міг згладжувати коливання. Однак сам факт високої капіталізації валюти створює певну «подушку безпеки» на випадок падіння попиту. Тому, перераховуючи головні на сьогодні альтернативи біткоїну, в першу чергу, брались до уваги ті криптовалюти, які мали найбільші показники капіталізації за даними сайтів Coindesk та Coinmarketcap.

Попит на криптовалюту серед українських політиків значно виріс. Народні депутати задекларували заощадження в принаймні чотирьох криптовалютах із десятки найперспективніших, складеної «Главкомом».

1. Ethereum (ETH)

Ринкова капіталізація: $260 млрд. Курс: ~ $ 2500

Традиційна криптовалюта номер два після біткоїна. Ethereum довів свою ефективність протягом 2020 року: розпочав минулий рік з курсом близько $170 і до кінця грудня виріс до $730, підскочивши на 400%. Причому з 1 січня монета зробила ще більший стрибок, за три місяці збільшивши вартість втричі. Зауважимо, що під час невеликого періоду подешевшання криптовалют у лютому, Ethereum показав найнижчий рівень падіння — усього 14%. Крім того, популярності валюти додав розвиток децентралізованих фінансових сервісів (DeFi), вони дають можливість отримувати кредити під заставу криптовалюти. Повідомляється, що протягом 2020 року кількість криптовалюти, що знаходилася під заставою, зросла з $3 до $13 млрд. Вибуховий приплив учасників ринку та капіталу до DeFi сприяє зміцненню позицій Ethereum як провідного альткоіна.

Зауважимо, що переваги використання цієї криптовалюти оцінили і маргінальні політичні режими, що бачать в блокчейні спосіб обійти накладені санкції. Засновник проєкту Віталік Бутерін, хоч і живе переважно в Канаді, проводить зустрічі з російським керівництвом, зокрема обговорюючи ідею створення «крипторубля». Він зустрічався і з Володимиром Путіним у якого, за словами самого Бутеріна, «розбудив інтерес» до блокчейну. Партнера Бутеріна по Ethereum Foundation Вірджіла Гріффіта було арештовано американськими правоохоронцями в 2019 році за читання лекцій про криптовалюту фахівцям з Північної Кореї. Суд над програмістом має відбутися у вересні й остаточно незрозуміло, чи якось вплине вирок на обіг криптовалюти чи її курс. Навряд чи американський уряд може заборонити функціонування криптовалюти, але він може гарантувати серйозні неприємності її творцям. Цю істину свого часу настільки дохідливо довели до Павла Дурова, відомого створенням Telegram. У результаті він відмовився від створення власного криптоактиву і повернув вкладені у нього гроші інвесторам.

Народні депутати, які володіють Ethereum:

Гео Лерос – (356 монет або 23 млн грн),

– (356 монет або 23 млн грн), Олексій Устенко – (15 монет або 1 млн грн)

– (15 монет або 1 млн грн) Василь Мокан – (три монети, що становить 200 тис грн)

– (три монети, що становить 200 тис грн) Кіра Рудик, голова партії «Голос», у 2020 році продала криптовалюту, якою володіла, задекларувавши 505,101 тис. грн від продажу Bitcoin і 461,08 тис. грн від продажу Ethereum (їх у неї, згідно з декларацією за 2019 рік, було 1,006 та 31,723809 одиниць відповідно)

2. Binance Coin (BNB)

Ринкова капіталізація: $94 млрд. Курс: ~ $ 5 2 0

Валюта криптобіржі Binance, яка використовується для оплати торгових комісій, а також при проведенні біржових пропозицій на майданчику Binance Launchpad розглядається як альтернатива і біткоїну, і Ethereum. Зростання BNB відбувається на тлі росту її популярності в просторі DeFi на блокчейні Binance Smart Chain.

Аналітики відзначають стабільне нарощення Binance Coin ліквідності протягом довгого часу, при відсутності стрімких злетів і падінь, вбачаючи в цьому відсутність штучного роздування вартості чи впливу ажіотажного попиту на курс валюти. 12 квітня вартість токена Binance Coin досягала історичного максимуму – $638 (при тому, що на початку березня валюту продавали за $250), а розрив у капіталізації з головним конкурентом – Ethereum рекордно скоротився.

Дивно, але серед українських нардепів, згідно з останньою деклараційною кампанією, не знайшлося жодного власника такого активу, при тому, що криптобіржа Binance популярна серед торгівців валютою, до того ж ще в 2019 році вона підписала меморандум про наміри з Міністерством цифрової трансформації щодо своєї діяльності в Україні. Однак повноцінно зайти на український ринок поки що так і не вдалось через відсутність зрозумілого законодавства щодо криптовалюти.

3. Stellar (SDF)

Ринкова капіталізація: $15 млрд. Курс: ~ $0,6

Валюта SDF зʼявилася у 2014 році для підтримання діяльності мережі фінансових товарів і послуг на основі технології блокчейн Stellar. Валюта використовує протокол, розроблений Ripple Labs і є так званим форком – новою валютою, створеною на основі вже існуючого програмного коду. У ній нині беруть участь десятки фінансових установ, а її користувацька база становить понад 4,7 мільйона людей.

Stellar – ще одна валюта, творці якої підписали меморандум із Міністерством цифрової трансформації щодо розвитку сфери віртуальних активів в Україні. Документ передбачав такі сфери співпраці, як розробка ринку віртуальних активів в Україні та сприяння створенню цифрової валюти Національного банку України. Мінцифри припускало, що Stellar Development Foundation запрацює у країні «вже в січні», однак з того часу ніяких новин про роботу компанії в Україні не зʼявлялось. Ймовірно компанія також чекає на законодавче вирішення неврегульованих в Україні питань, повʼязаних з фунціонуванням криптовалютного ринку.

Те саме стосується і електронної гривні, пілотний проєкт якої влітку 2019 року презентував Нацбанк . Зокрема повідомлялося, що у межах випробовування технології блокчейн-платформи в обіг було випущено обмежений обсяг е-гривні, операції з використанням якої тестувалися робочими групами за участю Національного банку, компаній-волонтерів, а також Світового банку, експерти якого надавали Національному банку консультації у межах технічної допомоги. Ексголова НБУ Яків Смолій в лютому 2020 року заявив, що установа готова до запуску е-гривні, створеної за прикладом Stellar, однак згодом Смолій пішов у відставку (що викликало різкі оцінки з боку МВФ), а про плани електронної гривні просто забули. Варто згадати, що ніхто з представників вищого законодавчого органу країни не вклався і в SDF, попри те, що сьогоднішній її курс — найвищий за останні три роки.

4. Tron (TRX)

Ринкова капіталізація: $11 млрд. Курс: ~ $0,15

Власна валюта сингапурської компанії Tron Foundation зʼявилася чотири роки тому, тоді ж компанія провела одне з наймасштабніших первинних розміщень монет, зібравши з 31 серпня по 2 вересня 2017 року $70 млн, а сама валюта зросла на 2400% з 0,002$ до 0,05$ за Tron до кінця грудня того ж року.

Засновник Tron Джастін Сан не обмежується блокчейн-проєктами, маючи частку в Samsung, компанії для спільного використання велосипедів oBike, китайській пошуковій системі Baidu. Розробники Tron залучають в мережу нових користувачів, зробивши ставку на впровадження NFT, або невзаємнозамінних токенів, які вважаються зараз однією з найбільш перспективних технологій на віртуальному ринку. Ці токени унікальні, не піддаються поділу і їх неможливо змінити без згоди власника, через що технологія використовується для підтвердження права власності на певний об'єкт, до якого вона привʼязана. Такі віртульні сертифікати на право власності зараз найбільш поширені в сфері мистецтва та онлайн-іграх і сам Джастін Сан подав приклад використання технології, коли придбав у художника Beeple (справжнє ім'я Майкл Вінкельман) NFT-токен, прив'язаний до картини Ocean front, за $6 млн.

Ще однією крупною інвестицією Tron Foundation стала купівля інтернет-компанії BitTorrent Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, продукцію якої використовують понад 170 млн. споживачів щомісяця, а протокол BitTorrent Inc. щодня приносить 40% світового інтернет-трафіку.

5. Ripple (XRP)

Ринкова капіталізація: $78 млрд. Курс: ~ $1,7

Судові процеси у платіжної системи Ripple, здається, залишилися позаду і вона активно надолужує втрачене в ході суперечки з американською комісією з цінних паперів та бірж (SEC). У грудні 2020 року комісія звинуватила компанію Ripple і її керівників у залученні понад $1,3 млрд шляхом продажу незареєстрованих цінних паперів під виглядом монет XRP. На тлі судових розглядів курс криптовалюти впав до $0,17, працювати з нею відмовилась Coinbase та деякі інші американські криптобіржі. Однак після того, як у березні SEC підтвердила законність продажі токенів, а біржі вернулися до торгівлі ними, курс стрімко пішов угору і за декілька місяців зріс майже вдесятеро.

Ripple – це цифрова платіжно-процесингова система, створена американською технологічною компанією Ripple Labs. Її мета – забезпечити банки і платіжні системи інструментами для транскордонних переказів грошей в режимі реального часу і при мінімальних витратах, ставши в перспективі альтернативою системі SWIFT. Відповідно, токен XRP – це криптовалюта, яка існує тільки в системі Ripple. На відміну від біткоїна, Ripple неможливо майнити: в обігу знаходиться стабільна кількість у 100 млрд XRP. Також якщо біткоіни і Ethereum створювалися, аби оминути банківську систему, XRP, навпаки, позиціонується як ефективний інструмент для фінансових інститутів. Все більше банків нарощують інвестування в XRP поряд з іншими вже наявними активами.

І не тільки банки, але й народні депутати України інвестують у цю валюту: зокрема володіння 1006 XRP ($1700) вказав у декларації за минулий рік народний депутат Василь Мокан.

6. Cardano (ADA)

Ринкова капіталізація: $45 млрд. Курс: ~ $1,45

Криптовалютна платформа Cardano була започаткована групою вчених та інженерів на чолі з Чарльзом Хоскінсоном, який був також співзасновником Ethereum та BitShares і пропонує унікальний підхід до масштабування та захисту мережі блокчейнів. Криптовалюта, яка працює в мережі Cardano, називається ADA і на думку Хоскінсона з часом завдяки своїй ефективності замінить біткоїн та етеріум.

Інтерес до ADA зріс у лютому, коли дубайська компанія FD7 Ventures назвала біткоїни «непотрібними», продавши криптовалюти на $750 млн, третину з яких вклала в розробку проєктів Cardano і Polkadot. «Ethereum, Cardano і Polkadot стануть ціннішими за біткоїни в найближчі кілька років. Вони є основою нового інтернету і Web 3.0 », – зазначав керуючий директор FD7 Пракаш Чанд.

У лютому Cardano піднявся на третю сходинку в списку найбільших за капіталізацією криптовалют, а зараз перебуває на шостому місці.

7. Litecoin (LTC)

Ринкова капіталізація: $18,5 млрд. Курс: ~ $290

Litecoin – валюта, що побудована на вихідному коді біткоїна і через те часто сприймається, як «дочірня» до неї. Від провідної криптовалюти Litecoin відрізняється більш швидким часом підтвердження транзакцій (майже в чотири рази) і підвищеною ефективністю зберігання. Протягом кількох років Litecoin стабільно перебуває в десятці найбільш успішних криптовалют, на її зростання впливає той же набір новин, що й на «материнський» біткоїн (наприклад, додавання PayPal) і загальне розширення крипторинку. З мінусів – сприйняття Litecoin не як окремої валюти, а лише як «покращеного біткоїну» призводить до того, що на курс Litecoin впливає ситуація з біткоїнами: неодноразово падіння однієї з валют призводило до здешевшання й іншої. Однак ряд експертів все одно рекомендують купувати обидві валюти разом.

З народних обранців в Україні інвестував у Litecoin лише Василь Мокан, причому зробив це дуже обережно: в його декларації вказано лише 10 монет, що становить 77 тис. грн. Очевидно, що нардеп прислухався до побажань аналітиків, бо разом з Litecoin придбав і 0,08 біткоїна (145 тис. грн).

8. Bitcoin Cash (BCH)

Ринкова капіталізація: $17 млрд. Курс: ~ $930

Ще один форк біткоїна, який відділився від «материнської» криптовалюти в 2017 році. В перші роки існування нової криптовалюти експерти без ентузіазму оцінювали його перспективи, вказуючи на перенасичення ринку клонами біткоїну. Песимізму аналітикам додало те, що в 2018 від Bitcoin Cash теж «відщепилися» кілька нових проєктів. Втім, валюта з часом зміцнила позиції, особливо після початку роботи з PayPal. Вважається, що ця криптовалюта є найбільш зручною для проведення операцій з роздрібної торгівлі.

З українських шанувальників Bitcoin Cash можна згадати народного депутата Анатолія Урбанського, який задекларував 4256 монет, що за поточним курсом складає 97 млн грн.

9. Monero (XMR)

Ринкова капіталізація: $5 млрд. Курс: ~ $330

Розробник Ніколас ван Саберхаген запустив валюту Monero у квітні 2014 року під назвою BitMonero, зробивши її головною особливістю максимальну анонімність транзакцій. За словами розробника, в протоколі реалізовано ряд технік анонімізації транзакцій: stealth-адреси та кільцеві конфіденційні транзакції. Завдяки цьому у мережі Monero суму, адреси відправника та одержувача знають тільки учасники транзакцій і ті, кому буде надано особливий ключ доступу.

При цьому анонімність має і інший бік: під впливом Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) та місцевих регуляторів (зокрема, в Японії), біржі видаляють з лістингу анонімні криптовалюти, які часто не вписуються у правове поле. Російський фінансовий моніторинг у березні відніс Monero до валют, «через які фінансується тероризм». При цьому у Monero не передбачено навіть можливості з часом вдатися до деанонімізації користувачів. Це, однак, не заважає валюті продовжувати успішно продаватись на більшості криптовалютних бірж, хоча й не знімає побоювань щодо подальшого посилення регулювання.

Нагадаємо, що народний депутат – член депутатської групи «Довіра» Сергій Вельможний – задекларував цього року 11 428 одиниць криптовалюти Monero (у гривневому еквіваленті станом на 5 квітня 2021 року це понад 100 млн грн). 20-річний депутат Краматорської міськради, син народного депутата Наталії Королевської Ростислав Солод також вказав у декларації 185000 XMR, що за поточним курсом становить близько 1,7 млрд грн. Також Солод вказує, що придбав криптовалюту у 2015 році (тобто в 14-річному віці), і тоді вона коштувала 1,62 млн грн.

10. Dogecoin (DOGE)

Ринкова капіталізація: $18 млрд. Курс: $0,25

У середині квітня найбільш стрімке зростання курсу на криптобіржах демонструвала валюта Dogecoin, яка лише за один день 13 квітня подорожчала вдвічі. Певною мірою становленню цієї валюти сприймає власник компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск, який регулярно присвячує їй свої заяви, твіти і навіть жарти на кшталт обіцянки доставити альткоїн на Місяць. Також Маск повідомляв про купівлю Dogecoin для сина, що народився в 2020 році. Помітно, що кожен такий твіт супроводжується стрибком вартості монети на біржах — іноді до 20%.

Але при цьому Маск часто виступає і з критикою нової валюти, головною його претензією є надмірна концентрація Dogecoin в одних руках. Американський мільярдер заявляв, що великим власникам криптовалюти Dogecoin слід продати більшу частину своїх заощаджень і навіть пропонував крупним власникам гроші, аби вони позбулися частини своїх активів.

Інфографіка: news.crypto.pro

Нагадаємо, що минулого року вартість біткоїнів підскочила більш ніж на 600%, в свою чергу, Dogecoin виріс на неймовірні 2400%. Так що неповороткість власників саме цієї валюти загалом можна зрозуміти.

Микола Поліщук, для «Главкома»