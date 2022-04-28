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    Bitcoin став офіційним засобом платежу вже в другій країні світу

    Біткоїн став офіційною валютою вже у другій країні світу&nbsp; - Bitcoin став офіційним засобом платежу вже в другій країні світу
    Біткоїн став офіційною валютою вже у другій країні світу 
    фото: Pixabay

    У Центральноафриканській Республіці вважають, що криптовалюта відкриє для економіки країни нові перспективи

    Друга країна у світі зробила біткоін офіційним платіжним засобом. Про це написали у Reuters.

    Цією державою стала Центральноафриканська Республіка. Тепер біткоїн для цієї держави – офіційна валюта.

    Законопроєкт, який регулює використання біткоїну, одноголосно ухвалив парламент ЦАР минулого тижня. Згодом його підтримав президент країни.

    У Центральноафриканській Республіці вважають, що таке рішення відкриє нові економічні горизонти для країни. Зауважимо, що ЦАР – одна із найбідніших країн світу. Там досі точаться локальні війни.

    До слова, з 7 вересня 2021 року право розплачуватися криптовалютою отримали мешканці Сальвадору. Громадянам країни навіть дозволили віддавати у біткоїнах кредити та сплачувати іпотеку.

    І це попри те, що Міжнародний валютний фонд не раз закликав Сальвадор відмовитися від криптовалюти через великі фінансові ризики.

    Нагадаємо, цифрові валюти одразу відреагували на прогнози про вторгнення Росії в Україну.

    На ранкових торгах 22 лютого біткоїн впав до $36,37 тис. за монету — найнижчого рівня за понад два тижні.

    Теги: Африка Біткоїн криптовалюта
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    Bitcoin став офіційним засобом платежу вже в другій країні світу