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    Економіка

    За пів року найбагатші люди світу втратили шалені статки: названо суми

    Найбільших втрат зазнали Марк Цукерберг, Ілон Маск і Джеф Безос - За пів року найбагатші люди світу втратили шалені статки: названо суми
    Найбільших втрат зазнали Марк Цукерберг, Ілон Маск і Джеф Безос
    фото з відкритих джерел

    У попередні два роки статки мільярдерів зростали

    Із початку 2022 року найбагатші люди світу втратили близько $1,4 трлн. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг. Про це повідомляє Bloomberg.

    Повідомляється, що найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх статки зростали.

    Зокрема, за пів року Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив $65,5 млрд, зараз його статки оцінюються в $60 млрд.

    Маск втратив $62 млрд, але як і раніше залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його статки оцінюються в $208,5 млрд.

    Слідом за ним йде Безос з $129,6 млрд (втратив $63 млрд).

    Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив $49 млрд ($128,7 млрд).

    Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін втратили по $29 млрд і $28 млрд відповідно.

    Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив $23,4 млрд ($114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега – $20,5 млрд.

    Bloomberg зазначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликано стимулюючими заходами урядів і центральних банків у зв'язку з пандемією Covid-19.

    Як повідомлялося, Маск втратив близько $16,9 млрд лише через добу після витоку його розпорядження про скорочення штату в Tesla.

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    Теги: Ілон Маск Amazon
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    За пів року найбагатші люди світу втратили шалені статки: названо суми