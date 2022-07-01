За пів року найбагатші люди світу втратили шалені статки: названо суми

У попередні два роки статки мільярдерів зростали

Із початку 2022 року найбагатші люди світу втратили близько $1,4 трлн. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх статки зростали.

Зокрема, за пів року Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив $65,5 млрд, зараз його статки оцінюються в $60 млрд.

Маск втратив $62 млрд, але як і раніше залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його статки оцінюються в $208,5 млрд.

Слідом за ним йде Безос з $129,6 млрд (втратив $63 млрд).

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив $49 млрд ($128,7 млрд).

Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін втратили по $29 млрд і $28 млрд відповідно.

Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив $23,4 млрд ($114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега – $20,5 млрд.

Bloomberg зазначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки було викликано стимулюючими заходами урядів і центральних банків у зв'язку з пандемією Covid-19.

Як повідомлялося, Маск втратив близько $16,9 млрд лише через добу після витоку його розпорядження про скорочення штату в Tesla.

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