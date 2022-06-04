Ілон Маск втратив за день близько $17 млрд

Маск втратив близько $17 млрд після витоку про скорочення штату в Tesla

Наразі статки підприємця, які все ще є найбагатшою людиною світу, оцінюють у $216,8 млрд

Бізнесмен, засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив близько $16,9 млрд, при цьому акції автоконцерну впали на 9,2% лише через добу після витоку його розпорядження про скорочення штату в Tesla. Про це пише журнал Forbes.

За інформацією видання, наразі статки підприємця, які все ще є найбагатшою людиною світу, оцінюють у $216,8 млрд.

«Головне, про що зараз, ймовірно, думають інвестори – це про те, щоб Маск заткнувся...», – наводить Forbes слова головного ринкового стратега Miller Tabak + Co. Мета Мейлі.

Він також зазначив, що цей бізнесмен «був напрочуд тихим останній тиждень», і акції показували гарне зростання.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Маск у листі до топ-менеджерів компанії заявив, що у нього є «дуже погані передчуття» з приводу економіки, тому компанії необхідно призупинити найм нових людей і скоротити 10% співробітників.

На кінець 2021 року в Tesla працювало майже 100 тис. осіб, тобто може йтися про скорочення приблизно 10 тис. працівників.