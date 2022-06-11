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    Думки вголос

    Хто сьогодні найбільш впливові люди світу

    • Олексій Кущ

      Фінансовий експерт

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    Зеленський та Джонсон у п'ятірці людей, що мають сьогодні найбільший вплив на світові процеси - Хто сьогодні найбільш впливові люди світу
    Зеленський та Джонсон у п'ятірці людей, що мають сьогодні найбільший вплив на світові процеси
    фото: Офіс президента

    Цього року геополітичний ландшафт сильно змінився

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    В этом году, по версии журнала Time в топ-5 самых влиятельных людей вошли президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск, премьер Великобритании Борис Джонсон, медики, боровшиеся с пандемией и президент США Джозеф Байден.

    На мой взгляд, такая пятерка очень точно отражает изменившийся геополитический ландшафт.

    Илон Маск – как символ нового корпоративного мира, к которому движется современный глобализм Шваба, чартерных городов Ромера.

    США и их президент всегда будут в списке по праву первой геополитической силы.

    Медики – это символ биологических угроз существованию человечества и в этой парадигме миру жить в ближайшие десятки лет.

    Джонсон, как по мне, проявился в ситуации с Украиной, что и позволило ему избежать отставки.

    А включение в список президента Зеленского – это признание Украины как мирового геополитического пассионария.

    И это наш шанс на реализацию модели «геополитический маркетинг = геополитической капитализации».

    И очень показателен текст, который написали для номинации Зеленского – Джо Байден, а для Путина – Навальный

    Байден о Зеленском:

    «Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: «Президент здесь».

    Навальный о Путине:

    «Он еще раз напомнил нам, что путь, начинающийся с «небольших фальсификаций выборов», всегда заканчивается диктатурой.

    А диктатура всегда ведет к войне.

    Это урок, который мы не должны были забыть...

    Прямо сейчас Путин также преподает урок о том, как свести на нет экономические достижения страны за 20 лет».

    Джерело: блог Олексія Куща

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна путін Володимир Зеленський Україна Ілон Маск окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Хто сьогодні найбільш впливові люди світу