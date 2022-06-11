Хто сьогодні найбільш впливові люди світу

Зеленський та Джонсон у п'ятірці людей, що мають сьогодні найбільший вплив на світові процеси

Цього року геополітичний ландшафт сильно змінився

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В этом году, по версии журнала Time в топ-5 самых влиятельных людей вошли президент Украины Владимир Зеленский, Илон Маск, премьер Великобритании Борис Джонсон, медики, боровшиеся с пандемией и президент США Джозеф Байден.

На мой взгляд, такая пятерка очень точно отражает изменившийся геополитический ландшафт.

Илон Маск – как символ нового корпоративного мира, к которому движется современный глобализм Шваба, чартерных городов Ромера.

США и их президент всегда будут в списке по праву первой геополитической силы.

Медики – это символ биологических угроз существованию человечества и в этой парадигме миру жить в ближайшие десятки лет.

Джонсон, как по мне, проявился в ситуации с Украиной, что и позволило ему избежать отставки.

А включение в список президента Зеленского – это признание Украины как мирового геополитического пассионария.

И это наш шанс на реализацию модели «геополитический маркетинг = геополитической капитализации».

И очень показателен текст, который написали для номинации Зеленского – Джо Байден, а для Путина – Навальный

Байден о Зеленском:

«Когда Владимир Путин начал свою жестокую войну против Украины и украинцы нуждались в своем лидере, слова Владимира Зеленского эхом разнеслись по всему миру: «Президент здесь».

Навальный о Путине:

«Он еще раз напомнил нам, что путь, начинающийся с «небольших фальсификаций выборов», всегда заканчивается диктатурой.

А диктатура всегда ведет к войне.

Это урок, который мы не должны были забыть...

Прямо сейчас Путин также преподает урок о том, как свести на нет экономические достижения страны за 20 лет».

Джерело: блог Олексія Куща

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