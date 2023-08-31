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«Байден був розлючений»: ЗМІ розповіли про першу зустріч Зеленського з президентом США

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Байден був розлючений»: ЗМІ розповіли про першу зустріч Зеленського з президентом США
Володимир Зеленський та Джо Байден
фото: The Guardian

Байден та Зеленський не змогли досягти взаєморозуміння під час їхньої першої зустрічі

У 2021 році президент Володимир Зеленський під час своєї першої зустрічі розлютив американського колегу Джо Байдена. Про це пише видання The Guardian із посиланням на книжку «Останній політик: усередині Білого дому Джо Байдена та боротьба за майбутнє Америки», що має вийти в широкий тираж наступного місяця.

У книзі відзначається, що Байден та Зеленський не змогли досягти взаєморозуміння під час їхньої першої зустрічі.

«Навіть найвідданіші прихильники Зеленського в адміністрації Байдена погодилися, що він промахнувся», - процитували журналісти книгу.

Зазначається, що Фоєр у своїй книзі уникає прямих цитат та не наводить конкретних джерел. Проте видавництво Penguin Random House заявляє, що його дослідження базується на доступі автора до обмеженого кола радників Джо Байдена.

Фоєр у своїй книзі стверджує, що Зеленський вважав Байдена слабким.  Президент США у 2021-му році погодився на зустріч з українським колегою, але, як повідомляється, не особливо про нього думав. Байдена бентежили дружні стосунки Зеленського із сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом.

Офіційна стенограма виступів Джо Байдена та Володимира Зеленського перед журналістами під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті 1 вересня 2021 року демонструє декларації про взаємну повагу і політичні цілі. Однак Фоєр стверджує, що Зеленський не знав, чого насправді хотів Байден.

Так, за словами автора книжки, президент США очікував висловлення подяки, але український колега висунув «довгий список вимог». Головною з них був вступ України до НАТО.

Фоєр наводить свідчення, що Зеленський, як стверджує автор, намагався переконати Байдена, що НАТО – це вже лише історична реліквія, а Німеччина і Франція збираються вийти з Альянсу. Саме це й розлютило президента США.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО

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