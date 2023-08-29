Вступ України до НАТО: Кулеба провів розмову зі Столтенбергом

У ході розмови було обговорено наступні кроки, які Україна має зробити для вступу в НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО. Про це Кулеба написав у Twitter.

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За словами Кулеба, обговорення стосувалося наступних кроків, які Україна має зробити для вступу в НАТО.

«Ми обговорили адаптовану Річну національну програму та повноцінне розгортання Ради Україна-НАТО. Я також поінформував Генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості», – зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, 25 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Верховної Ради та уряду напередодні засідання Ради Україна-НАТО. Президент підкреслив, що Україна не збавляє темп інтеграції з НАТО. Тож для того, аби підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський зібрав представників Ради та урядовців.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, коли Україна стане членом НАТО.