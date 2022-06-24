Байден відреагував на рішення Верховного суду США щодо права на аборт

Заборона переривання вагітності може призвести до збільшення кількості підпільних абортів

Верховний суд США видав ухвалу, що скасовує рішення 1973 року у справі «Роу проти Вейда», де вперше підтверджувалося конституційне право жінок приймати рішення щодо переривання вагітності.

«Конституція не визначає права на аборт»,– йдеться в постанові Верховного суду США, де зараз більшість суддів становлять консерватори.

У вердикті також зазначається, що «право врегулювання абортів повертається народу та його обраним представникам». Це означає, що тепер кожен із 50 штатів може запроваджувати на законодавчому рівні заборони на аборти.

На рішення Верховного суду відреагував президент США Джо Байден.

«Сьогодні дуже сумний момент для Сполучених Штатів. Верховний суд прямо позбавив американський народ конституційного права, яке він уже визнав. Просто відібрав. Такого ще ніколи не робилося щодо права, яке є настільки важливим для багатьох американців», – зауважив глава Білого дому у Тwitter.

Водночас він закликав усіх американців «незалежно від того, наскільки глибоко їх турбує це рішення», висловлювати протест лише в мирний спосіб.

«Насильство ніколи не було прийнятним. Погрози та залякування – це не спосіб спілкування. Ми повинні протистояти насильству в будь-якій формі», – наголосив президент США.

Питання абортів у США впродовж останніх десятиліть є одним із найбільш контроверсійних, воно доволі часто було присутнє в політичних дебатах всередині країни. Зокрема, більшість лідерів Республіканської партії підтримували заборону абортів, тоді як представники Демократичної партії виступали за те, щоби жінки мали право на свободу рішення.

Нагадаємо, Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти.

Читайте також: