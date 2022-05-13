ООН вимагає дозволити аборти українкам, які втекли до Польщі від рашистів

У Польщі діють жорсткі обмеження на аборт

Українські жінки, які втекли до Польщі від насилля російських солдатів, повинні мати доступ до репродуктивних прав, які відповідають міжнародним стандартам, включаючи аборти. Про це заявила помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс, пише Reuters.

Зазначається, що через те, що Польща має одні з найбільш обмежувальних законів про аборт в Європі, жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.

«Існує конкретна політика, щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібна консультація і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом», - зазначила Тріггс.

Нагадаємо, Польща посилила заборону на аборти у жовтні 2020 року.

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