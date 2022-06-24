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    Соціум

    Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти

    Верховний суд США (на фото) виніс рішення, яке скасувало безумовні аборти на усій території країни і дозволило штатам самим вирішувати це делікатне питання - Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти
    Верховний суд США (на фото) виніс рішення, яке скасувало безумовні аборти на усій території країни і дозволило штатам самим вирішувати це делікатне питання
    фото: Вікіпедія

    Загальний дозвіл переривати вагітність на усій території Сполучених Штатів скасований

    Верховний суд США скасував норму, яка дозволяло американським жінкам робити аборти без жодних додаткових умов. Про це йдеться у рішенні, опублікованому на офіційному сайті судової інстанції.

    Найвища федеральна судова інстанція Сполучених Штатів скасувала власне ж рішення від 1973 року. Тоді мешканка Техасу Норма Маккорві виграла у місцевому суді справу про дозвіл робити аборт без будь-якого втручання держави. Влада штату подала апеляцію до Верховного суду, і той підтвердив право будь-якої жінки на переривання вагітності без державних обмежень.

    Сьогодні, 24 червня, судді Верховного суду США ухвалили рішення про те, що Конституція не надає жінкам права на аборт. Тому рішення від 1973 року було скасоване. «Повноваження регулювати аборт повертається людям та їхнім обраним представниками», – йдеться у рішенні Верховного суду.

    Судова інстанція пояснила, що відтепер кожен штат може самостійно визначати, чи є право на безумовний аборт законним, або запроваджувати додаткові обмеження на цю медичну процедуру.

    Нагадаємо, що 2021 року у тому ж таки штаті Техас було запроваджено заборону на штучне переривання вагітності після 6 тижнів. У квітні 2022 року губернатор Оклахоми підписав законопроект, який забороняє проведення аборту без медичних показань. За порушення закону жінкам загрожує до 10 років ув'язнення.

    За даними Інституту Гутмахера, дослідницької групи з захисту прав на аборт, рішення Верховного суду спонукає близько 25 штатів на Півдні та Середньому Заході негайно заборонити аборти.

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    Теги: суд США аборт жінка
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    Верховний суд США дозволив штатам забороняти аборти