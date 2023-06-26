Чому Грузія не вводить санкції проти РФ: пояснення спікера парламенту
Тбілісі побоюється можливої війни з Росією
Спікер парламенту Грузії Шалви Папуашвілі заявив, що заклики до введення двосторонніх санкцій проти РФ можуть змусити країну піти на ризик ескалації проти Росії. Про це передає «Грузія-Online».
«Той, хто закликає Грузію запровадити двосторонні санкції проти Росії, закликає Грузію піти на ризик ескалації проти Росії, тобто піти на ризик можливої війни з Росією», – сказав він.
Папуашвілі зазначив, що Грузія часто розмовляла з партнерами на цю тему і знайшла повне розуміння з їхнього боку. Також він наголосив, що будь-яка людина, яка закликає до введення двосторонніх санкцій проти РФ, закликає Грузію піти на ризик можливого військового протистояння.
Крім того, спікер нагадав, що політика Грузії з першого дня повномасштабного вторгнення РФ залишається незмінною. Вона полягає в тому, щоби країну не використовували для обходу міжнародних санкцій.
«Щодо Грузії не існує знаків питання. Щодо санкцій, то ми з першого дня війни в Україні говорили, якою є наша політика, і ми сумлінно проводимо цю політику. Наша політика полягає в тому, щоб Грузія не використовувалася для обходу міжнародних санкцій, і жодного факту не було підтверджено навіть на рівні підозр», – наголосив спікер грузинського парламенту.
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