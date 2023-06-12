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Грузія хоче отримати статус кандидата в члени ЄС до кінця року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Грузія хоче отримати статус кандидата в члени ЄС до кінця року
Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні
фото з відкритих джерел

Кобахідзе сподівається, що у грудні 2023 року з боку Європейської ради «буде ухвалене справедливе рішення»

Голова партії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статусу кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року. Про це передає Грузія Online.

Так, грузинський уряд збирається наприкінці червня виконати всі 12 рекомендацій Єврокомісії, щоб країна могла стати кандидатом у члени ЄС.

«Ми активно працюємо над реалізацією плану з 12 пунктів, реалізація всіх реформ завершиться до кінця червня, і країна буде готова отримати статус кандидата», – сказав він.

Кобахідзе сподівається, що у грудні 2023 року з боку Європейської ради «буде ухвалене справедливе рішення».

«На жаль, минулого року Європейська рада ухвалила рішення, яке є розчаровує наше суспільство. Сподіваємося, що в цьому випадку в грудні буде ухвалено справедливе політичне рішення», – наголосив він.

У розмові з журналістами голова грузинської партії зазначив, що коли справа доходить до політичного рішення – шанси «50/50».

«Ми будемо всіляко готові отримати статус кандидата в грудні, проте зараз ухвалюється політичне рішення. Коли рішення політичне, шанси завжди 50/50. Політичний контекст суттєво не змінився з червня минулого року, але ми все ж сподіваємося отримати цей статус. Треба дочекатися грудневого рішення, і сподіваємося, що цього разу, на відміну від минулого року, вони ухвалять справедливе рішення», – додав Іраклій Кобахідзе.

Зазначимо, у межах євроінтеграції країна має завершити всі необхідні реформи відповідно до плану щодо набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Проте, у ЄС прослідковують у кроках влади Грузії на цьому шляху певні відступи. Так, у Брюсселі закликали Грузію долучитися до санкцій проти РФ і «зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти» обмежувальні заходи.

Проте в парламенті Грузії кажуть, що Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній, а саме таке рішення продиктоване виключно «політикою терпіння». А в керівній партії Грузії заявили, що розглядатимуть санкції проти РФ тоді, коли країна стане частиною ЄС.

Крім того, через нещодавнє поновлення авіасполучення з РФ Грузії передали офіційний демарш від імені 27 країн ЄС. А посол Євросоюзу зауважив, що таке рішення Тбілісі суперечить рішучості ЄС ізолювати Росію через війну проти України.

Нагадаємо, з 1 вересня банки Грузії зможуть негайно видавати росіянам з їх рахунків не більше 20% іноземної валюти, що зберігається на них. Це випливає із  розпорядження регулятора. До цього  часу можна видавати громадянам країни-агресора  60% валюти.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав підрив Каховської ГЕС одним із наслідків війни проти України, яку розв’язала РФ.

 

Теги: Грузія Європейський союз

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