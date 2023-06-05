Грузія рятує російських спортсменів

Спортсмени навнавряд чи встигнуть отримати нове громадянство до Олімпійських ігор

Виконком Федерації фігурного катання на ковзанах Росії схвалив перехід Діани Девіс та Гліба Смолкіна, які виступають у танцях на льоду, до збірної Грузії. Про це повідомила головний тренер збірної Росії з фігурного катання Олена Чайковська, передають росЗМІ.

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«Заяви від Девіса та Смолкіна на перехід не надходили, але 22 травня до нас прийшов реліз із Грузії з проханням дати їм можливість переходу. Ми розглянули це питання, бюро виконкому 25 травня ухвалило їх відпустити. Вони півтора роки після Олімпійських ігор не брали участі у жодних змаганнях, на них не були витрачені гроші. Вони не приїжджали до Росії, тому ми їх відпустили», – зазначила Чайковська.

4 червня портал The Skating Lesson повідомив, що фігуристам схвалили запит на зміну спортивного громадянства. При цьому, за інформацією джерела, участь танцювального дуету в наступних Олімпійських іграх є малоймовірною, оскільки Смолкін навряд чи встигне отримати нове громадянство до цього терміну.

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Нагадаємо, 28 березня МОК дозволив спортсменам з Росії та Білорусі участь у міжнародних змаганнях за умови, що вони не були помічені у активній підтримці війни, що вони виступатимуть під нейтральним прапором та лише у індивідуальних змаганнях.

Голова Парламентької асамблеї Ради Європи Тіні Кокс під час сесії у Стразбурзі заявив, що за жодних умов не можна допустити участі у Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі, адже це суперечить олімпійській цілі сприяння миру та підтримує пропаганду агресора.