Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння

glavcom.ua
Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння
Держдеп США допускає відновлення відносин з Росією у питаннях ядерного озброєння
Фото з відкритих джерел

У США допускають відновлення переговорів з Росією про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО)

Заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс заявила про можливе відновлення переговорів з Росією про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО), передає РБК-Україна.

«Думаю, ми всі усвідомлюємо, що обговорення між США і Росією про подальші дії у зв'язку з договором СНО-III не проводяться прямо зараз через ситуацію, з якою ми маємо справу. І ці переговори будуть продовжуватися в майбутньому, коли ситуація буде для цього слушною», – заявила Дженкінс.

Двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Він діє з 1991 року. 29 січня 2021 року президент РФ Володимир Путін вкотре продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року.

Нагадаємо, РФ не раз погрожувала застосувати ядерну зброю. Тим часом американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер упевнений, що Росія не стане використовувати проти України ядерну зброю – як стратегічну, так і тактичну. 

Нещодавно стало відомо, що ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі.

Теги: Держдепартамент США ядерна зброя росія США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння
Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння
У Курській області невідомі підірвали частину залізниці
У Курській області невідомі підірвали частину залізниці
Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
Кремлівська охорона і побачення у Німеччині: нові деталі про життя доньки Путіна
Кремлівська охорона і побачення у Німеччині: нові деталі про життя доньки Путіна
Росія після Путіна: посол Британії спрогнозувала, до чого готуватися українцям
Росія після Путіна: посол Британії спрогнозувала, до чого готуватися українцям
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини
Навіщо Путін збільшує армію. Радник глави МВС назвав причини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Удар по Чаплиному: Арестович анонсував відповідь ЗСУ
57K
Шуфрич повернувся в Україну 
52K
У Миколаєві, Кривому Розі та на Київщині лунають вибухи
51K
«Мы на это не рассчитывали». Пропагандист Путіна пояснив, чому Росія програє в Україні (відео)
49K
Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО окупантів
43K
На Київщині прогриміли вибухи

Новини

Пілоти армії РФ не отримують «бойові» за війну в Україні – розвідка
Сьогодні, 17:30
Іспанія передасть Україні ППО та бронемобілі 
Сьогодні, 14:31
Порошенко закликає владу починати контрнаступ
Сьогодні, 10:13
Українські воїни зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Що увійде в рекордний пакет допомоги від США: деталі
Вчора, 20:58
Путін вирішив купувати українських школярів на загарбаних територіях 
Вчора, 18:05

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту