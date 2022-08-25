Держдеп допускає відновлення відносин із Росією у питаннях ядерного озброєння

У США допускають відновлення переговорів з Росією про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО)

Заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс заявила про можливе відновлення переговорів з Росією про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО), передає РБК-Україна.

«Думаю, ми всі усвідомлюємо, що обговорення між США і Росією про подальші дії у зв'язку з договором СНО-III не проводяться прямо зараз через ситуацію, з якою ми маємо справу. І ці переговори будуть продовжуватися в майбутньому, коли ситуація буде для цього слушною», – заявила Дженкінс.

Двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів. Він діє з 1991 року. 29 січня 2021 року президент РФ Володимир Путін вкотре продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року. Нагадаємо, РФ не раз погрожувала застосувати ядерну зброю. Тим часом американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер упевнений, що Росія не стане використовувати проти України ядерну зброю – як стратегічну, так і тактичну.

Нещодавно стало відомо, що ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі.