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ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі

Альона Боженко
Сьогодні, 05:18 glavcom.ua
ООН закликає повністю знищити ядерну зброю у світі
Гутерріш сказав, що геополітична напруженість досягає нового максимуму
фото із відкритих джерел

Знищення ядерної зброї – це єдина гарантія того, що вона не буде застосована, заявив Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ повністю знищити ядерну зброю. Про це він заявив на відкритті конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) в Нью-Йорку, передає Deutsche Welle.

За його словами, ризики застосування ядерної зброї досягли рівня, який спостерігався під час холодної війни.

«Зниження ризиків недостатньо. Знищення ядерної зброї – це єдина гарантія того, що вона не буде застосована. Ми повинні невпинно працювати над цією метою», – сказав Гутерріш.

Генсек ООН зазначив, що світовій спільноті поки «неймовірно щастить», проте «одне непорозуміння, один прорахунок» відокремлюють світ від знищення за допомогою ядерної зброї.

«Людство стоїть перед загрозою того, щоб забути уроки, здобуті з ударів по Хіросімі і Нагасакі. Геополітична напруженість досягла нових висот», – сказав він.

Нагадаємо, Україна в ООН закликала закрити небо над нашими АЕС. Зазначається, що з огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні. 

Раніше повідомлялося, що ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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Теги: ООН ядерна зброя Україна війна в Україні

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