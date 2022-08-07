Чи завдасть Росія ядерного удару по Україні? Версія Волкера

Навіть якщо Путін натисне на червону кнопку, це не призведе до ядерного удару по Україні

Росія чудово розуміє, що отримає відповідь від НАТО

Американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер упевнений, що Росія не стане використовувати проти України ядерну зброю – як стратегічну, так і тактичну. Про це повідомляє ТСН.

«Якщо Путін застосує стратегічну зброю, з боку Заходу, НАТО буде рішуча і швидка відповідь і Росії не буде», – зазначив Волкер. Щодо використання тактичної ядерної зброї, то тут Росію зупиняє кілька причин.

По-перше, після ядерного удару по території України увесь процес захоплення української території втратить сенс.

Крім того, російське керівництво розуміє, що НАТО завдасть удару у відповідь на використання ядерної зброї проти України. «Це росіяни знають, тому не будуть робити нічого», – запевнив Волкер.

Ще однією причиною є позиція російських військових, які, на думку американського дипломата, розуміють усі наслідки – і тому не стануть виконувати відповідний наказ президента. «Путін розуміючи, що йому можуть не підкоритися, не буде віддавати такі накази, які порушать ланцюжок командування», – зазначив Курт Волкер.

Нагадаємо, у липні Інститут вивчення війни зазначив, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу України на анексовані території.