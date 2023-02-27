Директор ЦРУ назвав прорахунок Путіна

Президент РФ упевнений – у американців «синдром дефіциту уваги»

Російський диктатор Володимир Путін досі не усвідомив, наскільки Сполучені Штати Америки рішуче налаштовані підтримувати Україну у війні проти РФ. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс пише AP.

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Бернс вважає, що президент РФ упевнений – у американців «синдром дефіциту уваги», а тому вони з часом «перейдуть до іншого питання».

«Я думаю, що зараз Путін занадто впевнений у своїй здатності виснажити Україну», – пояснив Бернс.

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Також директор ЦРУ підкреслив, що «в якийсь момент Путіну доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах будуть повертатися додому в найбідніші регіони Росії».

Саме звідти, за даними ЦРУ, мобілізовано багато людей, яких «кидають як гарматне м'ясо».

Розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.