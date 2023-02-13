Головна Світ Політика
search button user button menu button

Диверсії, заручники та напад на державні будівлі: Санду розповіла про план РФ щодо Молдови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Диверсії, заручники та напад на державні будівлі: Санду розповіла про план РФ щодо Молдови
Санду: «Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності»
фото з відкритих джерел

Санду зазначила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі

Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії, напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на пресконференції про безпеку країни, передає NewsMaker. 

Як стверджує Санду, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени минулого року такі спроби вже робилися, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними, сказала президент Молдови.

«План (Росії – ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників», – розповіла президент.

Вона зазначила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

«Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, білорусі, Сербії та Чорногорії», – сказала Санду.

Вона запевнила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокацій і тримають ситуацію під контролем.

Як повідомлялося, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. Про це президент Володимир Зеленський розповів на саміті ЄС в Брюсселі.

Теги: розвідка росія документи напад заручники Володимир Зеленський президент Майя Санду держпереворот Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Диверсії, заручники та напад на державні будівлі: Санду розповіла про план РФ щодо Молдови
Диверсії, заручники та напад на державні будівлі: Санду розповіла про план РФ щодо Молдови
Британія надасть Україні все, що необхідне для перемоги – посол Пристайко
Британія надасть Україні все, що необхідне для перемоги – посол Пристайко
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у Газі
Грузія депортувала російську «іноагентку»
Грузія депортувала російську «іноагентку»
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
Посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну
Посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
12K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
11K
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
9914
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
9593
Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву

Новини

МЗС прокоментувало скандальні висловлювання Берлусконі
Сьогодні, 12:53
«Доведеться воювати». Лукашенко панікує (відео)
Сьогодні, 12:37
«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
Вчора, 18:29
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Вчора, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
11 лютого, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
11 лютого, 22:05

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту