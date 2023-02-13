Диверсії, заручники та напад на державні будівлі: Санду розповіла про план РФ щодо Молдови

Санду: «Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності»

Санду зазначила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі

Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії, напасти на урядові будівлі та змінити владу в республіці. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду на пресконференції про безпеку країни, передає NewsMaker.

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Як стверджує Санду, Росія не вперше має намір дестабілізувати ситуацію у Молдові. Восени минулого року такі спроби вже робилися, але завдяки оперативному втручанню органів Молдови вони виявилися безуспішними, сказала президент Молдови.

«План (Росії – ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей з військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників», – розповіла президент.

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Вона зазначила, що за допомогою протестів опозиції Росія має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.

«Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності. План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій. Наприклад, матеріали містять інструкції щодо правил в'їзду до Молдови для громадян Росії, білорусі, Сербії та Чорногорії», – сказала Санду.

Вона запевнила, що державні органи безпеки працюють над запобіганням цим провокацій і тримають ситуацію під контролем.

Як повідомлялося, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. Про це президент Володимир Зеленський розповів на саміті ЄС в Брюсселі.