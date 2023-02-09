Кремль планував взяти під контроль Молдову: Зеленський повідомив деталі

Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про загрози Молдову, щоб захистити її

Президент України зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її

Українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. Про це президент Володимир Зеленський розповів на саміті ЄС в Брюсселі у четвер, повідомляє «Європейська правда».

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«Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею», - сказав глава держави на саміті ЄС у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її. «Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового», – сказав президент.

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За словами Зеленського, у російського режиму лише одне прагнення – знищити свободу Європи.

Нагадаємо, раніше Санду повідомила, що вторгнення Росії в Україну змушує Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого Конституцією нейтрального статусу і приєднатися до «ширшого альянсу».

Нагадаємо, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних»