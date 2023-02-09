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Кремль планував взяти під контроль Молдову: Зеленський повідомив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль планував взяти під контроль Молдову: Зеленський повідомив деталі
Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про загрози Молдову, щоб захистити її
фото: Офіс президента

Президент України зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її

Українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду. Про це президент Володимир Зеленський розповів на саміті ЄС в Брюсселі у четвер, повідомляє «Європейська правда».

«Нещодавно я говорив з президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею», - сказав глава держави на саміті ЄС у Брюсселі.

Зеленський зазначив, що не вагався жодної хвилини, аби попередити про ці загрози Молдову, щоб захистити її. «Ми не знаємо, чи був у Москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови. Але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали у цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема у Європі. Нічого нового», – сказав президент.

За словами Зеленського, у російського режиму лише одне прагнення – знищити свободу Європи.

Нагадаємо, раніше Санду повідомила, що вторгнення Росії в Україну змушує Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого Конституцією нейтрального статусу і приєднатися до «ширшого альянсу». 

Нагадаємо, МЗС Росії звинуватило Молдову в «утисках російськомовних»

Теги: розвідка наказ Володимир Зеленський президент Молдова Майя Санду

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