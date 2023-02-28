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Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін

Тетяна Шмідт
glavcom.ua

 


Журналісти цитують першу леді, але наголошують на тому, що офіційна заява ще не зроблена.


Перша леді США Джилл Байден не вагалася, коли її запитали, чи є шанс, що її чоловік не балотуватиметься на переобрання у 2024 році. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю.

«Не в моїй книзі. Я все за це, звичайно», — сказала вона.


Її коментарі, на думку журналістів видання, є останнім свідченням того, що президент Джо Байден знаходиться на порозі переобрання, навіть якщо офіційна заява ще не зроблена.

 

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