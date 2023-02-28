Дружина Байдена хоче, аби чоловік балотувався на другий термін



Журналісти цитують першу леді, але наголошують на тому, що офіційна заява ще не зроблена.

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Перша леді США Джилл Байден не вагалася, коли її запитали, чи є шанс, що її чоловік не балотуватиметься на переобрання у 2024 році. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю.

«Не в моїй книзі. Я все за це, звичайно», — сказала вона.

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Її коментарі, на думку журналістів видання, є останнім свідченням того, що президент Джо Байден знаходиться на порозі переобрання, навіть якщо офіційна заява ще не зроблена.

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