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Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі 
Глава США тепло вітав очільника України
фото: Офіс президента

Зеленський рік тому зустрічався із лідером США, але тоді все було інакше

Напередодні, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський завітав із робочим візитом до Вашингтона. Він зустрівся із президентом США Джозефом Байденом та першою леді Джилл Байден, а також виступив у Конгресі.

Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі  фото 1

Зауважимо, що це перша закордонна поїздка Зеленського від початку вторгнення, тож символічно, що вона була здійснена саме до країни, яка підтримує українців від початку війни.

Спілкування двох лідерів відбувалося під пильною увагою світової спільноти. У результаті помітно, що Байден тепло вітав колегу з України. Він навіть вибрав для зустрічі краватку в кольорах українського прапора.

Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі  фото 2

Байден також поділився емоціями в соцмережах.  

«Я мав честь зустрітися з президентом України Зеленським. Ми тісно спілкувалися протягом усієї війни, але було дуже важливо поговорити особисто. Я сказав президенту Зеленському, що Сполучені Штати віддані підтримці українського народу стільки, скільки буде потрібно», – написав Байден. 

Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі  фото 3

Також Байден написав: «Америка вітає вас, пане президенте».

Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі  фото 4

Українці ж на різницю в емоціях президентів під час зустрічі рік тому і 21 грудня 2022 року відреагували з гумором. 

Зустріч Зеленського та Байдена. Емоції президентів та цікаві деталі  фото 5

Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку України під час війни та написав, що перебувати у Вашингтоні та Білому домі – це велика честь.

Також гарант розповів, що передав американському колезі відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського військового – командира батареї HIMARS.

Ще перед зустріччю радник Банкової Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою.

Як відомо, 21 грудня президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в США. Це історичний візит, який під час повномасштабної війни з країною-терористкою Росіє засвідчує непохитну підтримку, яку надає Києву Вашингтон.

Теги: Володимир Зеленський президент радник Джилл Байден Михайло Подоляк Джозеф Байден

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