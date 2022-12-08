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Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії – The Insider

Альона Боженко
glavcom.ua
Два пов’язані з Кремлем олігархи продовжують вести бізнес у Латвії – The Insider
Російський олігарх Махмудов продовжує вести бізнес і заробляти гроші у Латвії
фото із відкритих джерел

У Росії олігархи володіють компаніями, які є постачальниками для російського міністерства оборони

Російські мільярдери Іскандар Махмудов та Андрій Бокарьов, які тісно пов'язані з Кремлем, продовжують активно вести бізнес у Латвії. Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Видання називає бізнесменів «давніми друзями Кремля», а їхні компанії, зокрема Уральську гірничо-металургійну компанію, «Кузбасрозрізвугілля», «Трансмашхолдинг», — найбільшими підрядниками Росії.

Російські бізнесмени, йдеться в розслідуванні, володіють RER через ланцюжок посередників, у тому числі компанії «Холдинг Транскомпонент» (LLC TransComponent Holding) та АТ «Крона Груп». Як стверджує видання, у 2021 році Бокарєв та Махмудов «купили» ризьку компанію самі у себе, а до цього роками контролювали її через «своїх номіналів» — колишніх бенефіціарів «Крона Груп» росіянина Ігоря Лозового та громадянина Литви Сергіюса Гречукаса.

Згідно з даними латвійського комерційного реєстру, 36% акцій RER станом на 2021 рік контролювала російська юрособа «Холдинг ТрансКомпонент». По 20% у ній через ланцюжок юридичних осіб мають кремлівські олігархи, ще 46% - московська Krona Grup, за якою вони також стоять, решту – ділять між собою пов’язані з Махмудовим і Бокарьовим партнери.

Контрольована російськими олігархами латвійська компанія працює по всій Європі: приміром, у травні презентувала в Чехії новий електродвигун для тролейбусів і електробусів. Крім того, RER отримує фінансування від Європейського Союзу – через гранти, які видає Латвійське агентство інвестицій та розвитку і міністерство економіки Латвії.

Як зазначає The Insider, у Росії олігархи володіють компаніями, які є постачальниками для російського міністерства оборони. Раніше вони володіли частками у збройовому концерні «Калашников», а нині через «Коломенський завод» продовжують постачати дизельні двигуни для російських військових кораблів.

Махмудов і Бокарєв проходили фігурантами кількох кримінальних справ як підприємці, через яких відмивалися гроші криміналу.

Ділові зв'язки Бокарєва і Махмудова охопили всі країни Балтії. Крім Литви і Латвії, вони тривалий час були і партнерами однієї з найбагатших жінок Естонії – Тетяни Ліксутової, екс-дружини віцемера Москви Максима Ліксутова.

Нагадаємо, капітали найбагатших людей Росії стрімко зменшуються на тлі масштабних розпродажів на ринку, оскільки країни Заходу запроваджують санкції проти Російської Федерації після початку війни в Україні

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