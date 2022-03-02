Втрати мільярдерів із Росії зросли вдвічі після нападу на Україну

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває сьомий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Статки російських мільярдерів зазнають тиску, оскільки деякі з їхніх компаній зареєстровані в інших країнах світу

Капітали найбагатших людей Росії стрімко зменшуються на тлі масштабних розпродажів на ринку, оскільки країни Заходу запроваджують санкції проти Російської Федерації після початку війни в Україні, пише finance.ua.

За даними Bloomberg Billionaires Index, 21 російський мільярдер з початку 2022 року спільно втратили 84 мільярди доларів.

Їхні фінансові втрати зросли більш ніж удвічі після нападу Росії на Україну. Ця група багатіїв загалом втратила 39 мільярдів доларів лише за один день після вторгнення, внаслідок чого фондовий ринок країни минулого тижня впав на 50%.

Турбулентність на фінансовому ринку спонукало центральний банк країни-агресора зупинити біржові торги на Московській біржі, щоб зупинити подальше падіння. Але це не допомогло, статки російських мільярдерів продовжували зазнавати тиску, оскільки деякі з їхніх компаній зареєстровані в інших країнах світу.

Лідери у втратах:

Голова правління Лукойлу Вагіт Алекперов, який з початку 2022 року втратив 14 мільярдів доларів, або 60% свого капіталу. Це сталося після того, як вартість акцій російської компанії на Лондонській фондовій біржі впала орієнтовно на 80%. За даними Bloomberg, зараз його статки становлять 8,8 мільярда доларів.

Водночас, найбагатший бізнесмен Росії Володимир Потанін втратив 6,2 мільярда доларів і тепер має статки в 24,7 мільярда доларів. Ціна акцій очолюваної ним компанії «Норільський нікель» на Лондонській фондовій біржі впала на 56%.

Глава Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов узагалі вилетів із рейтингу мільярдерів.

Ще до нападу Росії на Україну США та Великобританія запровадили санкції проти російських олігархів та членів їхніх сімей. Наприклад, під британські санкції потрапив олігарх Геннадій Тимченко, який входить до ближнього кола Володимира Путіна, повідомляє Reuters. Його статки зараз становлять $11,1 млрд після зниження на $11,3 млрд цього року, інформує Bloomberg.