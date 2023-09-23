ФСБ перевіряє високопосадовців росгвардії на причетність до заколоту Пригожина

Кремль, ймовірно, намагається консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо росгвардії після заколоту «Вагнера»

Федеральна служба безпеки Росії перевіряє високопосадовців росгвардії щодо їх можливої причетності до заколоту ПВК «Вагнер» 24 червня 2023 року. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 22 вересня російське інсайдерське джерело заявило, що ФСБ проводить розслідування щодо посадових осіб росгвардії після того, як росгвардія дозволила «Вагнеру» «ховати» снаряди та обладнання на своїх складах одразу після заколоту в період роззброєння «Вагнера».

Джерело стверджує, що невстановлений генерал росгвардії на ім'я Роман контролював зберігання до чотирьох великих контейнерів військової техніки «Вагнера» біля полігону росгвардії в районі «Казачий стан» (ймовірно, населений пункт у РФ).є

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ISW вважає, що Кремль, ймовірно, мав на меті консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо росгвардії після заколоту «Вагнера». «Міністерство оборони Росії оголосило 27 червня про підготовку до передачі важкої військової техніки ПВК «Вагнера» невизначеним підрозділам російських військ у той самий день, коли голова росгвардії Віктор Золотов оголосив, що росгвардія отримає важке озброєння та танки. У липні російський уряд також офіційно передав спецпідрозділ «Гром» Федеральної служби з контролю за наркотиками під контроль рос гвардії», - зазначили аналітики.

Нагадаємо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна. Варто зазначити, що підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.