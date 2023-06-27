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Переляканий Путін посилить свою охорону. Як зміниться Росгвардія

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переляканий Путін посилить свою охорону. Як зміниться Росгвардія
У Росгвардії з'являться важкі озброєння та танки
фото з відкритих джерел

Підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.

 

Після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава Росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна. Про це пишуть росЗМІ.

Золотов заявив, що у його відомства з'являться важкі озброєння та танки й що це питання обговорювалося з президентом РФ.

Варто зазначити, що підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.

За його словами, Захід, ймовірно, заздалегідь знав про збройний заколот у Росії. «Бунт був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина», – зазначив глава Росгвардії.

Золотов оцінив роботу силових структур під час військового заколоту як чудову. «Будь-які провокації в Москві, якби вони виникли на тлі заколоту, були б пригнічені. Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б», – наголосив Золотов.

Він також повідомив, що швидке просування «Вагнера» країною можна пояснити концентрацією сил у Москви. За його словами, він постійно був на зв'язку з Путіним під час заколоту Пригожина.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

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Теги: путін озброєння танки відео Євген Пригожин

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