Переляканий Путін посилить свою охорону. Як зміниться Росгвардія
Підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.
Після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава Росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна. Про це пишуть росЗМІ.
Золотов заявив, що у його відомства з'являться важкі озброєння та танки й що це питання обговорювалося з президентом РФ.
Варто зазначити, що підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.
За його словами, Захід, ймовірно, заздалегідь знав про збройний заколот у Росії. «Бунт був інспірований Заходом і наклався на амбіції Пригожина», – зазначив глава Росгвардії.
Золотов оцінив роботу силових структур під час військового заколоту як чудову. «Будь-які провокації в Москві, якби вони виникли на тлі заколоту, були б пригнічені. Ми знали, що переможемо, Москву бунтівники не взяли б», – наголосив Золотов.
Він також повідомив, що швидке просування «Вагнера» країною можна пояснити концентрацією сил у Москви. За його словами, він постійно був на зв'язку з Путіним під час заколоту Пригожина.
Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.
Коментарі — 0