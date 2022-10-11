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Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
Зюганов озвучив нові погрози Україні
фото з відкритих джерел

Зюганов заявив прог «дуже точні удари» РФ по посольствам 

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов анонсував бомбардування Росією західних посольств у Києві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава ЦК КПРФ повідомив, що, за його даними, начебто «офіс Зеленського просить посольства західних країн не залишати Київ, щоб не сіяти паніку». Політик зробив висновок, що прохання не втішило дипломатів Європи та США, оскільки вони не хочуть «підставляти власні голови під точні удари російських ВКС».

Зюганов не уточнив, чому «дуже точні удари» наноситимуться по посольствам.

Раніше Зюганов першим підняв питання мобілізації в Держдумі.  Він назвав вторгнення в Україну повноцінною війною замість «спеціальної воєнної операції». Політик закликав владу країни оголосили про мобілізацію.

Теги: війна Київ бомбардування

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